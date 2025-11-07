 الغواسيل: هدفي الفوز على الاتفاق.. وحمدالله لن يشارك

هاني البشر (الرياض)

عقد المدير الفني لفريق الشباب “إيمانول الغواسيل” مؤتمراً صحفياً قبل مواجهة ⁧‫الشباب مع نظيره الاتفاق‬⁩، وقال:” مباراة الاتفاق سنخوضها على ملعبنا، ولها أهمية كبيرة، ولابد لنا من الفوز لتعديل مركزنا في سلم الترتيب”.

وأوضح الغواسيل أن هدفه الفوز، وقال “هدفنا غدًا الفوز ولا غير، الاتفاق فريق جيد برغم الظروف التي يمربها، وتركيزنا منصب على فريقنا ولاعبينا لتجهيزهم بالشكل المناسب للمباراة، فريقنا يشارك في ثلاث بطولات مختلفة ومباراة الغد تعتبر المباراة 13 هذا الموسم، بعكس نادي الاتفاق، وهذه ليست أعذارًا إنما واقع”.

وعن مشاركة المهاجم المغربي قال” عبد الرزاق حمد الله للأسف ليس جاهزاً للمباراة، وهو لاعب مهم بالنسبة لي وللفريق، وكذلك نعاني من غياب ياسين عدلي وكارلوس جونيور، وجميعهم مهمون بالنسبة لنا في ظل لعبنا مباراة كل ثلاثة أيام “.

وعن احتياجات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية قال المدرب الشبابي:” الوقت مبكر للحديث عن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، وعلينا الآن العمل مع اللاعبين الموجودين وبذل أقصى جهد لتقديم أفضل ما لديهم حتى يكتمل الفريق بعودة جميع المصابين، وأنا اثق في اللاعبين الحاليين، يانيك كارسكو يقدم جهدا كبيرا، وهو مثال لبقية اللاعبين، لذلك هدفنا أن يكون جميع اللاعبين بمستوى ما يقدمه كاراسكو، عبدالله معتوق وفيصل صبياني ومبارك الراجح ونواف الغليميش، قدموا أداء مميزا خلال الفترة الماضية، والفريق يتحسن بعودة همام الهمامي والعثمان للمشاركة وجميعهم لاعبين تحت 23 عاما، وقابلية اللعب والتطور لديهم عالية”.

من جهة أخرى، أصدر نادي الشباب بيانا عن إصابة المهاجم عبدالرزاق حمدالله، وأوضح في البيان أن هناك تنسيقا طبيا وفنيا بين الشباب ومنتخب المغرب؛ لتجهيز عبدالرزاق حمدالله للعودة، جاء فيه ” يواصل المهاجم المغربي الدولي عبدالرزاق حمد الله المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرّض لها مؤخرًا.

وبالتنسيق الكامل بين الجهازين الطبي والفني في النادي ونظيريهما في المنتخب المغربي، تقرر أن يستكمل اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف المقبلة التي تتزامن مع فترة أيام FIFA التي تستوجب انضمام اللاعبين الدوليين الذين يتم استدعاؤهم من منتخبات بلادهم، على أن يشارك اللاعب تدريجيًا في التدريبات والمباريات الودية تمهيدًا لعودته للمشاركة مع الفريق بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

تأتي هذه الخطوة في ظل حصول الفريق على إجازة ضمن البرنامج الإعدادي المقر مسبقًا لفترة التوقف الدولي المقبلة، إذ رأت إدارة النادي أن الأفضل للاعب هو الاستفادة من المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي، الذي يشمل متابعة دقيقة من الجهازين الفني والطبي وتدريبات صباحية ومسائية، بما يسهم في رفع جاهزيته البدنية والفنية قبل عودته للمشاركة مع الفريق.

وتؤكد إدارة النادي على العلاقة المميزة والتعاون المستمر مع الجهازين الفني والطبي للمنتخب المغربي، بما يضمن سلامة اللاعب وتجهيزه بالصورة المثلى للاستحقاقات المقبلة.

وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب عبد الرزاق حمد الله في برنامجه التأهيلي وعودته القريبة للمشاركة مع الفريق ” .