التعاون يواصل عروضه القوية ويهزم الفتح بخماسية

البلاد (جدة)

أمطر فريق التعاون مرمى الفتح بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الثامنة من عمر دوري روشن.

وكان التعاون قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة في مرمى الفتح.

سجل خماسية التعاون بواقع ثلاثية وقع عليها روجر ماتينيز في الدقائق 14 و 23 و 62، وهدف لكل من مينديز، ومحمد الكويكبي في الدقيقتين 41 و 72 من عمر المباراة.

في المقابل سجل اللاعب ماتياس فارغاس الهدف الأول للفتح في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، وأضاف مراد باتنا الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 90+2.

الانتصار رفع رصيد التعاون إلى النقطة 21 ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن النصر. والخسارة جمدت رصيد الفتح عند 5 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب روشن.