وزير الرياضة يوقع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مع عدد من الدول المشاركة في دورة التضامن الإسلامي بالرياض

البلاد (الرياض)



وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025م، عدداً من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، خلال لقائه مع رؤساء الوفود المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الرياض، خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025م بنسختها السادسة.

وشملت مذكرات التفاهم، توقيع مذكرة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة بروناي دار السلام، وأخرى مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية الصومال الفيدرالية؛ وذلك لتعزيز فرص التعاون في الأنشطة الشبابية، وبرامج التبادل الشبابي، والتعاون الرياضي المشترك بين المملكة والجهات المعنية في هذه الدول، علاوةً على تبادل المعلومات والخبرات، من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية.

كما شهد الاجتماع توقيع عدد من البرامج التنفيذية في مجالي الشباب والرياضة، من بينها البرنامج التنفيذي مع لجنة شؤون الشباب والرياضة في جمهورية طاجيكستان للأعوام 2026-2027، ومع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية أذربيجان للأعوام 2026-2027، فيما وقع وكيل الوزارة لشئون الشباب والرياضة عبدالعزيز المسعد البرنامج التنفيذي مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق للعامين 2026-2027.

وتعكس هذه الاتفاقيات، جهود وزارة الرياضة لتعزيز التعاون الدولي في القطاعين الرياضي والشبابي، والشراكات الثنائية، بما يسهم في تطوير البرامج والمبادرات المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة.