المحليات

وزير التعليم يدشن المرحلة الثانية من منصة «قبول»

16 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       6 نوفمبر 2025

البلاد (الرياض)
دشّن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أمس (الأربعاء)، المرحلة الثانية من المنصة الوطنية الموحّدة للقبول الجامعي”قبول”، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الجامعات والقيادات في القطاعات التعليمية والحكومية ذات العلاقة، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
يأتي إطلاق المرحلة الثانية امتدادًا لجهود الوزارة في التحوّل الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات التعليمية، من خلال توحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية، ضمن واجهة موحدة، وتجربة رقمية متكاملة تتيح للطلاب والطالبات فرصة التخطيط المبكر واختيار التخصص المناسب.
وكرّم الوزير البنيان عددًا من الشركاء والداعمين؛ تقديرًا لعطائهم وجهودهم الملموسة في إنجاح المنصة، ومنهم: الجامعات السعودية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، شركة تطوير لتقنيات التعليم، الجهات الداعمة وعدد من الإدارات بالوزارة.
وتمثل منصة”قبول” أنموذجًا وطنيًا في التكامل المؤسسي، يجمع الجامعات والقطاعات الحكومية ضمن منظومة واحدة تخدم الطلاب والطالبات، وتضمن تكافؤ الفرص بينهم في جميع مناطق المملكة، من خلال بيانات دقيقة وتقارير تفاعلية تدعم التخطيط الأكاديمي وتوحيد الإجراءات.
وتتيح النسخة المطوّرة من المنصة للطالب استكشاف الخيارات الأكاديمية، والمقارنة بين البرامج والتخصّصات، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، إلى جانب إشعارات فورية بالمواعيد والنتائج؛ ما يرفع كفاءة عمليات القبول على المستوى الوطني، ويسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين.

