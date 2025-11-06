كييف ترد بالمسيرات والهجمات على محطات النفط.. موسكو تدعو القوات الأوكرانية للاستسلام

البلاد (موسكو)

دعت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينتي بوكروفسك وكوبيانسك إلى الاستسلام الفوري، مؤكدة أن لا “فرصة للنجاة” أمامها، في وقت نفت فيه كييف هذه المزاعم، مشيرة إلى أن وحداتها لا تزال تقاوم وتحتفظ بخطوط إمداد ضيقة في الجبهة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان أمس (الأربعاء): إن الوضع الميداني للقوات الأوكرانية يتدهور بسرعة، معتبرة أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن عدم وجود تطويق غير صحيحة. وردت هيئة الأركان الأوكرانية عبر متحدثها أندريه كوفالوف بأن القوات تواصل القتال بشراسة في بوكروفسك، مؤكدة أن عملية مستمرة لطرد القوات الروسية من المدينة الصناعية الاستراتيجية.

وبينما تتبادل موسكو وكييف الاتهامات حول السيطرة الميدانية، أعلن حاكم مدينة ياروسلافل الروسية أن مسيرات أوكرانية استهدفت محطات لضخ النفط، ما أدى إلى أضرار طفيفة دون وقوع إصابات. كما تحدثت السلطات الروسية عن تدمير 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أجواء القرم ومقاطعات فورونيج، روستوف، كورسك، بريانسك، بيلغورود، وأوريول.

في المقابل، أكدت السلطات الأوكرانية أن مناطق خاركوف، سومي، ونيكولايف شهدت غارات روسية مكثفة تسببت في أضرار واسعة بالبنية التحتية للسكك الحديدية وانقطاع المياه والكهرباء عن آلاف السكان. واستمرت صفارات الإنذار لأكثر من ست ساعات في منطقة لوزوفايا جنوب شرقي خاركوف، وسط تحذيرات من موجة جديدة من الهجمات الجوية الروسية.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن الوضع في بوكروفسك يزداد تعقيداً، إذ لم يتبقّ سوى ممر ضيق بعرض بضعة كيلومترات لتأمين الإمدادات العسكرية. ويأتي ذلك في وقت زار فيه زيلينسكي الخطوط الأمامية أمس للحصول على “انطباع شخصي عن الموقف الميداني”، وفقاً لبيان الرئاسة الأوكرانية.

من جانب آخر، أعلن ممثل الولايات المتحدة لدى حلف الناتو ماثيو ويتكر أنه أبلغ زيلينسكي بضرورة”إنهاء هذه الحرب التي لا جدوى منها”، مؤكداً أن”السلام الذي سعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع”، في إشارة إلى مقترح سلام أمريكي قيد النقاش.

فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء الإنتاج المتسلسل لصاروخ”بوريفيستنيك” النووي، مؤكداً أن بلاده تواصل تطوير منظوماتها الإستراتيجية، من بينها المركبة الفضائية “بوسيدون” المزودة بمحطة طاقة نووية. واعتبر بوتين أن “الصاروخ الجديد يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ في العالم من حيث الدقة والمدى والقدرات التقنية”.