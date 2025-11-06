قصة نجاح وطنية بدأت مع الجائحة.. الوقيت: «توكلنا» يواكب عصر الذكاء الاصطناعي بـ«شامل»

البلاد (الرياض)

أكد مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت خلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية أمس الأربعاء، أن تطبيق “توكلنا” يمثل قصة نجاح وطنية، بدأت خلال جائحة كورونا، وتحولت إلى منصة رقمية شاملة، تقدم آلاف الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأوضح أن التطبيق انطلق في بدايته كوسيلة لإصدار التصاريح، وإظهار الحالة الصحية خلال الجائحة، قبل أن يتحول لاحقًا إلى تطبيق خدمي بعد انتهاء الأزمة، مشيرًا إلى صدور توجيه بتحويل توكلنا إلى تطبيق وطني شامل.

وأضاف أن النسخة المطورة “توكلنا 2.0” أصبحت تضم أكثر من 1100 خدمة رقمية من مختلف الجهات الحكومية، ويصل عدد مستخدمي التطبيق إلى 34 مليون مستخدم، فيما تجاوزت المعاملات اليومية 65 مليون عملية، ووصلت خلال الحملة الإعلامية إلى 200 مليون عملية في يوم واحد.

وتوقع الوقيت، أنه في نهاية عام 2026 أو قبلها، ستكون جميع الخدمات الإلكترونية الموجودة في التطبيقات الحكومية متاحة ضمن تطبيق توكلنا.

وأشار الوقيت إلى أن التطبيق يواكب عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال خدمة جديدة تحمل اسم “شامل”، وسيتم إطلاقها قريبًا، حيث تتيح للمستخدمين التفاعل مع بياناتهم عبر المحادثة الصوتية باللهجة العامية؛ مثل الاستعلام عن المخالفات أو بيانات السفر أو الوثائق الرسمية بسهولة.

وبيّن أن “شامل” لا يقتصر على المستخدمين فحسب، بل يقدم أدوات ذكية للمطورين، تتيح لهم تصميم الخدمات ورفعها على التطبيق بسرعة وكفاءة.

واختتم الوقيت قائلاً: إن”توكلنا” أصبح حلقة وصل رئيسية بين المواطن والمقيم والزائر والجهات الحكومية والخاصة، وهو اليوم مشروع وطني مشترك، يمثل أحد أهم إنجازات التحول الرقمي في المملكة.