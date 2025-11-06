زار بينالي بخارى للفن المعاصر.. وزير الثقافة: التعاون مع سوريا يعزز القيم الحضارية المشتركة

البلاد (بخارى)

أكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أن المملكة جعلت من الثقافة أولوية رئيسة في رؤية المملكة 2030؛ باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن التعاون مع سوريا سيعزز القيم الحضارية المشتركة، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، كما سيفتح آفاقًا واعدة لتبادل الخبرات والمعارف في المجال الثقافي.

جاء ذلك خلال لقائه السفير السوري لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لؤي فلوح أمس (الأربعاء) في سمرقند، وذلك على هامش مشاركة سموُّه في المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 43 المنعقدة في جمهورية أوزباكستان وتناول اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون الثقافي الإستراتيجي بين المملكة وسوريا، من خلال المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو ومؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألفِ)، بما يسهم في حماية الإرث الحضاري المشترك، وتعزيز الحوار الثقافي بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أشاد السفير السوري بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تطلعه لتوسيع التعاون الثقافي المشترك، بما يشمل مشاريع ترميم، وحفظ التراث، وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية.

من جهة ثانية، زار الأمير بدر بن فرحان، أمس، معرض”بينالي بخارى” للفن المُعاصر المقام حاليًا في مدينة بخارى بأوزبكستان، وذلك خلال زيارة سموِّه الرسمية للجمهورية الأوزبكية للمشاركة في الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي تستضيفه مدينة سمرقند.

وقام سموه بجولة في أجنحة البينالي الذي يُعدّ منصةً جديدة للفن المُعاصر في آسيا الوسطى، ويجمع أكثر من 200 مشاركٍ من 39 دولةً في دورته الأولى، ويعد بينالي بخارى موقعًا يُجسّد اندماج الفن المعاصر في عمق التاريخ والحِرف التقليدية، إذ تتزين هذه المواقع بالفنون المتعددة مثل اللوحات، والمنحوتات، والفنون الأدائية التقليدية، والحِرف اليدوية.