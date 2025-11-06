تصعيد جديد ضد العمل الإنساني في اليمن.. الحوثيون يقتحمون مقرات 5 منظمات دولية بصنعاء

البلاد (عدن)

في تطور خطير يعكس تصعيداً جديداً ضد أنشطة الإغاثة الدولية في اليمن، نفذت جماعة الحوثي، حملة مداهمات واقتحامات استهدفت مقرات خمس منظمات إنسانية ودولية في العاصمة صنعاء، واحتجزت عدداً من موظفيها، وسط تقارير عن نهب أصول ووثائق مهمة.

ووفقاً لمصادر محلية وإعلامية متطابقة، شملت الحملة اقتحام مقرات منظمات أطباء بلا حدود، والإغاثة الإسلامية العالمية، والعمل ضد الجوع، وهيومن أبيل، وأكتد الفرنسية.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر حوثية مسلحة داهمت مقرات المنظمات بشكل متزامن، وتمركزت داخل مبنى منظمة أطباء بلا حدود، حيث احتجزت عدداً من الموظفين، بينما صادرت وثائق وأجهزة ومعدات من مكاتب منظمة الإغاثة الإسلامية في شارع حدة، أحد أكثر الشوارع حيوية في صنعاء.

ويأتي هذا التصعيد في سياق تضييق متزايد تمارسه الجماعة ضد المنظمات الدولية، في وقتٍ لا يزال فيه 59 موظفاً تابعين للأمم المتحدة رهن الاعتقال لدى الحوثيين، بعد توجيه تهمٍ لهم تتعلق بـ”التجسس لصالح دول معادية”، بحسب تقارير أممية.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أن هذه الإجراءات تهدد استمرارية برامج المساعدات الإنسانية في اليمن، وتفاقم معاناة ملايين المدنيين الذين يعتمدون بشكل مباشر على الدعم الخارجي، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يخلق “بيئة عمل معقدة وغير آمنة” للمنظمات العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويُعد هذا التطور الأحدث في سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف العمل الإنساني في اليمن، وسط دعوات دولية متزايدة بضرورة الضغط على الجماعة لوقف اعتداءاتها على المنظمات، وضمان سلامة العاملين في المجال الإغاثي