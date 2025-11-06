ترأس وفد المملكة في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية.. الراجحي: كرامة الإنسان وصون حقوقه محور أساسي لرؤية 2030

البلاد (الرياض)

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن العالم يواجه تحديات تتطلب تعزيز التعاون الدولي، واعتماد نماذج تنموية مبتكرة تحقق العدالة والاستدامة، مشيرًا إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- جعلت كرامة الإنسان وصون حقوقه محورًا أساسيًا في رؤية 2030، من خلال برامج وطنية، تهدف إلى توفير العمل الكريم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان الوصول العادل إلى التعليم والصحة والإسكان. وأشار الراجحي خلال ترؤسه وفد المملكة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي بدأت أمس (الأربعاء) في الدوحة، إلى اهتمام المملكة بقضايا الأمن الغذائي والعمل المناخي عبر مبادرات مثل”السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، ودعم الإنتاج الزراعي المستدام، إضافة إلى الاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصاد معرفي متنوع، مشددًا على أن مشاركة المرأة والشباب تمثل ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية.

وتهدف القمة إلى تسريع الجهود للقضاء على الفقر، وتعزيز التوظيف الكامل والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، لضمان عدم ترك أي فرد خلف الركب في عالم يزداد تعقيدًا وترابطًا، فيما تسعى لمعالجة الفجوات المستمرة، وإعادة تأكيد الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية، ومنح دعم جديد لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.