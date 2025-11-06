المملكة تستضيف البطولة العربية للجولف للرجال والروّاد

محمد الجليحي (الرياض)

تستعد المملكة العربية السعودية لاحتضان فعاليات البطولة العربية للجولف للرجال والروّاد المقدّمة من البنك العربي الوطني، التي ينظمها الاتحاد السعودي للجولف تحت إشراف الاتحاد العربي للجولف، خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2025، بمشاركة عربية واسعة من مختلف الدول الأعضاء، في تأكيدٍ جديدٍ على المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها بطولات الجولف العربية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتُقام البطولة هذا العام في نسخةٍ استثنائية تتزامن مع احتفالات الاتحاد العربي للجولف باليوبيل الذهبي، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه (1975 – 2025)، ليُجسّد هذا الحدث مرحلةً تاريخيةً مشرقةً في مسيرة الاتحاد الذي قاد جهود تطوير رياضة الجولف في العالم العربي منذ انطلاقته الأولى وحتى اليوم.

وتشهد البطولة العربية للجولف للرجال والروّاد المقدّمة من البنك العربي الوطني مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين العرب من فئتي الرجال والرواد، يمثلون 13 دولة عربية هي: المغرب، مصر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، تونس، لبنان، ليبيا، البحرين، عُمان، قطر، الكويت، العراق، فلسطين.

وتُقام المنافسات وسط أجواءٍ تنافسيةٍ تجمع بين الخبرة والمهارة وروح الأخوة العربية، في واحدة من أبرز المحطات الرياضية التي تجمع الاتحادات العربية تحت مظلة التعاون والتكامل الرياضي.

احتفالية تاريخية ومعرض يوثق مسيرة نصف قرن من العطاء

وبهذه المناسبة، يُقيم الاتحاد العربي للجولف احتفالية كبرى على هامش البطولة العربية للجولف للرجال والروّاد المقدّمة من البنك العربي الوطني، تتضمن معرضاً توثيقياً مصوراً يُبرز تاريخ اللعبة في الوطن العربي منذ انطلاقتها الأولى عام 1975 في بيروت، مروراً بالمحطات المفصلية التي أسهمت في بناء قاعدة قوية لرياضة الجولف في مختلف الدول العربية.

وسيضم المعرض صوراً ووثائق أرشيفية نادرة تُجسّد مسيرة التطور والإنجازات التي تحققت خلال العقود الخمسة الماضية، كما سيسلّط الضوء على أبرز البطولات والمشاركات العربية، إلى جانب تكريم الروّاد الأوائل من القيادات الرياضية العربية الذين أسهموا في تأسيس الاتحاد العربي للجولف وبناء إرثه الرياضي.

اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات المرحلة المقبلة

وعلى هامش البطولة، سيُعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجولف بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، لمناقشة أجندة العمل المقبلة، واستعراض ما تحقق من إنجازات خلال الدورة الماضية، إلى جانب إجراء انتخابات مجلس الإدارة للمرحلة القادمة، التي سترسم ملامح التطوير للسنوات المقبلة.

كما سيشهد الاجتماع الإعلان عن مجموعة من المبادرات التطويرية والبرامج المستقبلية التي تواكب التحولات الحديثة في الرياضة العالمية، وتعزز مكانة الاتحاد العربي كمنصة إقليمية لتوحيد جهود تطوير الجولف العربي.

وتُعد استضافة المملكة العربية السعودية لهذه البطولة والاحتفالية الكبرى تأكيداً على مكانتها الريادية في دعم الرياضة العربية والدولية، ودورها البارز في تطوير رياضة الجولف على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال مشاريعها الطموحة وبنيتها التحتية المتطورة.

ويؤكد الاتحاد العربي للجولف من خلال هذه المناسبة التاريخية التزامه بمواصلة مسيرته في تطوير اللعبة ونشرها وتعزيز التعاون العربي المشترك، مستنداً إلى إرثٍ رياضيٍّ زاخرٍ بالنجاحات والتجارب الرائدة على مدى خمسين عاماً من العطاء.

ومن المقرر أن تختتم البطولة العربية للجولف للرجال والرواد المقدّمة من البنك العربي الوطني بحفل تتويج الفائزين في مختلف الفئات، ليكون هذا الحدث علامةً فارقةً في مسيرة الجولف العربي، تجمع بين عبق الماضي وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل.