الرئيسية
/
/
/
/
/
القادسية يمطر مرمى الخلود برباعية
الرياضة

القادسية يمطر مرمى الخلود برباعية

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       6 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تغلب فريق القادسية على ضيفه الخلود بنتيجة 4/0، في لقاء الجولة الثامنة من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026.

سجّل رباعية الخلود ماتيو ريتيغي “هدفين” أحدهما من ركلة جزاء، ومصعب الجوير وناهيتان نانديز في الدقائق 16 و 60 و 65 و 68 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد القادسية إلى 17 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وفي المقابل تراجع الخلود إلى المركز العاشر في جدول الترتيب عقب الخسارة وتجمد رصيده عند 9 نقاط.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *