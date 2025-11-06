القادسية يمطر مرمى الخلود برباعية

البلاد (جدة)
تغلب فريق القادسية على ضيفه الخلود بنتيجة 4/0، في لقاء الجولة الثامنة من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026.
سجّل رباعية الخلود ماتيو ريتيغي “هدفين” أحدهما من ركلة جزاء، ومصعب الجوير وناهيتان نانديز في الدقائق 16 و 60 و 65 و 68 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد القادسية إلى 17 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
وفي المقابل تراجع الخلود إلى المركز العاشر في جدول الترتيب عقب الخسارة وتجمد رصيده عند 9 نقاط.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#ماتيو يسجل الهدف الأول للقادسية عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 15.#القادسية 1 × 0 #الخلودpic.twitter.com/TmsfeFMTwd #صحيفة_البلاد | #نادي_القادسية | #نادي_الخلود | #القادسية_الخلود@Alqadsiah | @AlKholoodClub | @SPL
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#مصعب_الجوير يسجل الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 60.#القادسية 2 × 0 #الخلودpic.twitter.com/5tMFyhuTJ8 #صحيفة_البلاد | #نادي_القادسية | #نادي_الخلود | #القادسية_الخلود@Alqadsiah | @AlKholoodClub | @SPL
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#نيثان_هيرنانديز يسجل الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة 65.#القادسية 3 × 0 #الخلودpic.twitter.com/YornYSf6R7 #صحيفة_البلاد | #نادي_القادسية | #نادي_الخلود | #القادسية_الخلود@Alqadsiah | @AlKholoodClub | @SPL
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#ماتيو_ريتيجي يسجل الهدف الرابع للقادسية في الدقيقة 68.#القادسية 4 × 0 #الخلودpic.twitter.com/u21QQUfvFC #صحيفة_البلاد | #نادي_القادسية | #نادي_الخلود | #القادسية_الخلود@Alqadsiah | @AlKholoodClub | @SPL
