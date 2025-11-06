الفيفا يطلق جائزة السلام

واس (ميامي)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إنشاء جائزة للسلام ستمنح لأول مرة خلال حفل سحب قرعة كأس العالم المقرر في 5 ديسمبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إنشاء جائزة للسلام ستمنح لأول مرة خلال حفل سحب قرعة كأس العالم المقرر في 5 ديسمبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح الاتحاد في بيان الأربعاء أن جائزة الفيفا للسلام ستمنح سنويًا نيابة عن جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، تكريمًا للأعمال الاستثنائية في سبيل السلام، مضيفًا أن رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو سيقدم الجائزة هذا العام بنفسه.
وقال إنفانتينو: “في عالم يشهد اضطرابات وانقسامات متزايدة، من الضروري تكريم أولئك الذين يسهمون بجهد لإنهاء الصراعات وجمع الناس بروح من السلام”.