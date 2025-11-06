الخليج يدك شباك الحزم برباعية

البلاد (جدة)
أمطر فريق الخليج شباك نظيره الحزم برياعية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.
لم ينتظر الخليج طويلًا لافتتاح التسجيل، حيث وضع كونستانتينوس فورتوينيس فريقه في المقدمة عند الدقيقة 8. ورغم محاولات الحزم للعودة، إلا أن خطورته لم تظهر سوى في الدقيقة 38 عندما سجل فابيو مارتينز هدف التعادل.
لكن الخليج سرعان ما استعاد تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما وقع جيورجيوس ماسوراس على الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، ليُنهي فريقه الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف.
واصل الخليج ضغطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني، ليعزز باولو فيرنانديز النتيجة من ركلة جزاء عند الدقيقة 58، واضعًا فريقه في وضع مريح.
ومع استمرار السيطرة، أضاف النجم اليوناني جيورجيوس ماسوراس هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 75، ليؤكد تفوق الخليج ويقضي مبكرًا على آمال الحزم في العودة.
بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى 14 نقطة، وضعته في المركز الرابع بجدول الترتيب، مواصلًا زحفه نحو المراكز المتقدمة. في المقابل، تجمد رصيد الحزم عند 6 نقاط في المركز 14،
وتنتظر الخليج مواجهة قوية أمام النصر يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة، عقب فترة التوقف الدولي، فيما يلتقي الحزم فريق الخلود يوم 21 نوفمبر، في مهمة صعبة للابتعاد عن مراكز الخطر.
هدف التعادل من #مارتنيز لصالح الحزم.#الحزم 1 × 1 #الخليجpic.twitter.com/7eF5cceQgl #صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_الخليج | #الحزم_الخليج@SPL| @Khaleejclub|@alhazem_fc https://t.co/1aZI0dnaW9
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 6, 2025
هدف التعادل من #مارتنيز لصالح الحزم.#الحزم 1 × 1 #الخليجpic.twitter.com/7eF5cceQgl #صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_الخليج | #الحزم_الخليج@SPL| @Khaleejclub|@alhazem_fc https://t.co/1aZI0dnaW9
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 6, 2025
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#ماسوراس يعيد التقدّم للخليج بهدف ثاني.#الحزم 1 × 2 #الخليجpic.twitter.com/s3t7xJFkSN #صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_الخليج | #الحزم_الخليج@SPL| @Khaleejclub|@alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 6, 2025
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#باولو_فرينانديز يسجل الهدف الثالث للخليج من ركلة جزاء.#الحزم 1 × 3 #الخليجpic.twitter.com/PSZZ4ElcYY#صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_الخليج | #الحزم_الخليج@SPL| @Khaleejclub|@alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 6, 2025
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#ماسوراس يضيف ثاني أهدافه والرابع للخليج في الدقيقة 75.#الحزم 1 × 4 #الخليجpic.twitter.com/5pILCJsY1O #صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_الخليج | #الحزم_الخليج@SPL| @Khaleejclub|@alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 6, 2025