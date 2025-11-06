الرئيسية
الرياضة

الخليج يدك شباك الحزم برباعية

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       6 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أمطر فريق الخليج شباك نظيره الحزم برياعية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

لم ينتظر الخليج طويلًا لافتتاح التسجيل، حيث وضع كونستانتينوس فورتوينيس فريقه في المقدمة عند الدقيقة 8. ورغم محاولات الحزم للعودة، إلا أن خطورته لم تظهر سوى في الدقيقة 38 عندما سجل فابيو مارتينز هدف التعادل.

لكن الخليج سرعان ما استعاد تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما وقع جيورجيوس ماسوراس على الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، ليُنهي فريقه الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

واصل الخليج ضغطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني، ليعزز باولو فيرنانديز النتيجة من ركلة جزاء عند الدقيقة 58، واضعًا فريقه في وضع مريح.

ومع استمرار السيطرة، أضاف النجم اليوناني جيورجيوس ماسوراس هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 75، ليؤكد تفوق الخليج ويقضي مبكرًا على آمال الحزم في العودة.

بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى 14 نقطة، وضعته في المركز الرابع بجدول الترتيب، مواصلًا زحفه نحو المراكز المتقدمة. في المقابل، تجمد رصيد الحزم عند 6 نقاط في المركز 14،

وتنتظر الخليج مواجهة قوية أمام النصر يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة، عقب فترة التوقف الدولي، فيما يلتقي الحزم فريق الخلود يوم 21 نوفمبر، في مهمة صعبة للابتعاد عن مراكز الخطر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

