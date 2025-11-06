التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الرياض وضمك

البلاد (جدة)
تعادل نادي الرياض مع نظيره ضمك بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب “إس إتش جي أرينا”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.
تقدم للرياض الإسباني سيرجيو غونزاليس في الدقيقة 24، فيما تعادل لضمك لاعبه فالنتين فادا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة، يرفع الرياض رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 12، فيما ارتفع رصيد ضمك لـ 4 نقاط في المركز الـ 17 وقبل الأخير في التريب العام لدوري روشن.
الرياض يسجل أول أهداف اللقاء برأسية #جونزاليس في الدقيقة 24.#الرياض 1 × 0 #ضمكpic.twitter.com/5rxm1xD9W1 #صحيفة_البلاد | #نادي_الرياض | #نادي_ضمك | #الرياض_ضمك@SPL | @DAMAC_CLUB | @AlRiyadhFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 6, 2025
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#فالنتين_فادا يسجل هدف التعادل لضمك من ركلة جزاء في الدقيقة 85.#الرياض 1 × 1 #ضمكpic.twitter.com/zF5aeBbfxc #صحيفة_البلاد | #نادي_الرياض | #نادي_ضمك | #الرياض_ضمك@SPL | @DAMAC_CLUB | @AlRiyadhFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 6, 2025