الرياضة

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الرياض وضمك

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       6 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تعادل نادي الرياض مع نظيره ضمك بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب “إس إتش جي أرينا”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

تقدم للرياض الإسباني سيرجيو غونزاليس في الدقيقة 24، فيما تعادل لضمك لاعبه فالنتين فادا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرفع الرياض رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 12، فيما ارتفع رصيد ضمك لـ 4 نقاط في المركز الـ 17 وقبل الأخير في التريب العام لدوري روشن.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

