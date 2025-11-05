واشنطن تطالب إسرائيل بالسماح بدخول الصحفيين الأجانب

البلاد (واشنطن)

جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعوتها لإسرائيل بالسماح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى قطاع غزة، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى أن الحرب التي شهدها القطاع منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل عشرات الصحفيين الفلسطينيين، وقيود مشددة على حرية التغطية الإعلامية.

ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحثّ تل أبيب على فتح أبواب القطاع أمام الصحافة الأجنبية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي، موضحين أن واشنطن بدأت طرح هذا الطلب منذ مطلع العام الجاري.

وكان ترمب قد صرّح في أغسطس الماضي برغبته في رؤية صحفيين دوليين يغطون الأوضاع في غزة، رغم إقراره بأن بعض المناطق لا تزال شديدة الخطورة، لا سيما مع استمرار سيطرة إسرائيل على النصف الشرقي من القطاع بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي. وأكد أحد المسؤولين الأمريكيين أن الإدارة الحالية جددت طلبها بشكل رسمي، لكنها لا تعتبر الملف أولوية قصوى، مما يترك المجال مفتوحاً أمام إسرائيل للإبقاء على قيودها.

وفي مقابلة تلفزيونية مع برنامج 60 دقيقة على قناة “سي بي إس”، كشف ترمب أنه مارس ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدد من الملفات منذ عودته إلى منصبه، قائلاً: “اضطررت لدفعه قليلاً في اتجاه أو آخر، وأعتقد أنني قمت بعمل رائع في ذلك”، مضيفاً أنه لم يكن راضياً عن بعض تصرفاته.

من جهتها، تبرر إسرائيل استمرار منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة بدواعٍ أمنية، إذ ترى أن وجودهم قد يعرّض حياة الجنود والصحفيين أنفسهم للخطر. ومع ذلك، سمحت في بعض الحالات المحدودة بدخول مراسلين أجانب بصفتهم مرافقين للقوات الإسرائيلية.