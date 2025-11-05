منافسات مثيرة في اليوم الرابع من نهائيات رابطة محترفات التنس

هاني البشر (الرياض)

استكملت أمس الثلاثاء منافسات نهائيات رابطة محترفات التنس، التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية على التوالي في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود بالرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.

واتسمت منافسات اليوم الرابع بمستوى عالٍ من الندية والإثارة، حيث افتتحت بمواجهةٍ ضمن مجموعة ” ستيفاني غراف” بفوز الأمريكية كوكو غوف -حاملة اللقب- على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين دون رد، أعقبتها مباراة قوية، شهدت انتصار البيلاروسية أرينا سابالينكا -المصنفة الأولى- على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل مجموعة.

كما تواصلت لقاءات الزوجي ضمن مجموعة ” ليزل هوبر” بإقامة مباراتين، بدأت بفوز التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند على الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف بمجموعتين نظيفيتن، وانتهت مباراة اليوم بفوز مستحق للبرازيلية لويسا ستيفاني والمجرية تيميا بابوش على الروسيتين ميرا أندريفا وديانا شنايدر، بواقع مجموعتين مقابل مجموعة.

ويستكمل اليوم الأربعاء مشوار البطولة مع منافسات فئة الفردي ضمن مجموعة ” سيرينا ويليامز” بمواجهة تجمع الأمريكية ماديسون كيز ضد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، تليها مواجهة مرتقبة تجمع البولندية إيغا شفيونتيك ضد الأمريكية أماندا أنيسيموفا.

وفي لقاءات فئة الزوجي ضمن مجموعة “مارتينا نافراتيلوفا” تلتقي الإيطاليتين سارة إيراني وجاسمين باوليني ضد البجليكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، تعقبها مواجهة تجمع التايوانية هسيه سي- وي واللاتفية يلينا أوستابينكو ضد الأمريكية آسيا محمد والهولندية ديمي شورس.