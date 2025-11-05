مجموعة ESL FACEIT تفتتح مقرّها الإقليمي الجديد في الرياض لدعم نمو الرياضات الإلكترونية بالمملكة

محمد الجليحي (الرياض)

في خطوة إستراتيجية جديدة تعكس التزامها المستمر بدعم قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، أعلنت مجموعة ESL FACEIT(EFG)، الرائدة عالمياً في مجال الرياضات الإلكترونية والترفيه الرقمي المبتكر، اليوم عن افتتاح المقرّ الإقليمي الجديد للشركة في العاصمة الرياض.

يأتي هذا الافتتاح كعلامة بارزة في مسيرة المجموعة، حيث يعكس التوجه طويل الأمد لتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية في المملكة التي تشهد نمواً سريعاً أصبحت من خلاله الرياض عاصمة عالمية لهذا القطاع الواعد

.

ويُعدّ المقر الإقليمي الجديد وجهة رائدة وفريدة من نوعها، وملتقى لمحبّي ومجتمعات الرياضات الإلكترونية، والرياضات التقليدية وغيرها الكثير، حيث سيقدّم تجارب لا مثيل لها للتنافس والتعلّم والتواصل الاجتماعي. وبفضل تقنياته وقدراته الإنتاجية الفائقة، تعتبر هذه الوجهة المكان الأمثل لاستضافة مختلف الفعاليات في الرياض، حيث يمتد على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع، ويضم أكثر من 300 متر مربع من شاشات LED، ويتسع لأكثر من500 شخص. كما يُوفر خدمات متكاملة تشمل تصميم العلامات التجارية بتقنية LED، والمحتوى والأنشطة التجريبية، والإنتاج الكامل، والوصول إلىشبكة واسعة من المؤثرين، ودعم شامل للعلامات التجارية، وكوادر مؤهلة لتلبيةجميع متطلبات الفعاليات.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال نيكولو مايستو، الرئيس التنفيذي لمجموعة EFG: “يمثل هذا اليوم لحظة فارقة ليس فقط بالنسبة لمجموعةEFG، بل لمستقبل الرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم. نحن نركّز بشكل كبير على الاستفادة من طاقة الشباب السعودي، وتوجهات المملكة المستقبلية، كي نساهم في تطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل، وإطلاق محتوى محلي موجه للمجتمعات الرقمية فمن خلال افتتاح المقر الإقليمي الجديد في الرياض، نؤكد التزامنا وثقتنا بهذا القطاع في المملكة والمساهمة في نموه الاستثنائي عبر خلق فرص وظيفية، وبناء المواهب، وربط المجتمع المحلي بالفرص العالمية. نحن على ثقة تامة بأن الرياض تتجه لتصبح العاصمة العالمية للرياضات الإلكترونية، ونفخر بلعب دور ريادي لدعم هذا الطموح.”

وتسير المملكة العربية السعودية بخطىً متسارعة لتصبح أحد أسرع الأسواق نمواً في قطاع الألعاب على مستوى العالم، وهي أول دولة على مستوى العالم تعتمد استراتيجية وطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية. وتهدف الاستراتيجية إلى خلق 39,000 وظيفة والمساهمة بما يقارب 50 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع رؤية EFG لرفع مستوى الرياضات الإلكترونية عالمياً.

وأضاف مايستو: “يمثل تواجد EFG في المملكة التزاماً بإعادة صياغة مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال تقديم بطولات عالمية، وبرامج تطوير المواهب، وفعاليات رفيعة المستوى تعزز دور المملكة في هذا القطاع.

كما نسعى لتمكين الكفاءات المحلية عبر خلق مسارات احترافية للاعبين والمبدعين والمحترفين، والاستثمار في المستقبل من خلال بناء بنية تحتية مستدامة، وتعزيز قدرات البث، بالإضافة لإبرام شراكات استراتيجية لتشكيل مشهد الرياضات الإلكترونية في المنطقة”.

ويعد المقر مركزاً إقليمياً متعدد الوظائف، حيث سيتيح تدريب المواهب المحلية، وإنتاج محتوى باللغة العربية، مع فرص وظيفية في مجالات الإنتاج والبث، وإدارة المحتوى، وتشغيل الفعاليات، ومواءمة المنصات الرقمية، وإدارةالمجتمعات، مع التركيز بشكل خاص على المواهب السعودية لريادة هذا القطاع المزدهر. وتسعى EFG من خلال هذه المبادرات لتحويل الشغف إلى مسار مهني وبناء منظومة مستدامة على المدى الطويل في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.