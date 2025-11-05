الرياضة

كأس إمارة منطقة الرياض وكأس وزارة الدفاع وكأس الأمن العام في الأسبوع الرابع من موسم سباقات الرياض

محمد الجليحي (الرياض)
ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض منافسات الأسبوع الرابع من موسم سباقات الرياض، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 6 و7 و8 نوفمبر 2025، بواقع 12 شوطاً في كل حفل.

وتشهد المنافسات تنوعاً في الدرجات والتصنيفات والأعمار لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة، إضافةً إلى أشواط قوية ومواجهات مرتقبة بين نخبة الجياد.
أبرز الأشواط والمشاركات
حفل الجمعة
خُصِّص الشوط العاشر لكأس وزارة الدفاع (فئة ثالثة) لمسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال، وتشارك فيه المرشحة “متضبّطة” بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إضافةً إلى الجواد “فاله زين” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح.
حفل السبت
خُصِّص الشوط السابع لكأس إمارة منطقة الرياض لمسافة 1600 متر للأفراس، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال.
ويشهد مشاركة الفرس “مربا العز” القادمة من فوزها بكأس الطائف بشعار أبناء حسن عيسى محمد الشاعر البوعينين، إلى جانب الفرس “مسايل” الفائزة بكأس آسيا بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وكذلك الفرس “فالة خير” القادمة من انتصار بجائزة سليمان الحسن التقديرية بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

أما الشوط العاشر، فقد خُصِّص لكأس الأمن العام على مسافة الميل (1600 متر) وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويشهد مشاركة أسماء قوية يتصدرها الجواد ” باور اوف بيوتي ” بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والجواد ” ستار اوف وندر ” ابن “Uncle Mo” القادم من أربعة انتصارات في المضامير الأمريكية بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إضافةً إلى الجواد ” فاينل دستنيشن ” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح.
الحضور الجماهيري
يرحّب نادي سباقات الخيل الجمهور الكريم لحضور الفعاليات والاستمتاع بأجواء السباقات عن قرب. كما أن فعالية يوم الخميس مجانية بالكامل، مع توفر باقات متنوعة لبقية الحفلات تتيح للزوار الاستمتاع بالمرافق الحديثة والمقاعد المطلة مباشرةً على الميدان.

