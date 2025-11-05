كأس إمارة منطقة الرياض وكأس وزارة الدفاع وكأس الأمن العام في الأسبوع الرابع من موسم سباقات الرياض

ويشهد مشاركة الفرس “مربا العز” القادمة من فوزها بكأس الطائف بشعار أبناء حسن عيسى محمد الشاعر البوعينين، إلى جانب الفرس “مسايل” الفائزة بكأس آسيا بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وكذلك الفرس “فالة خير” القادمة من انتصار بجائزة سليمان الحسن التقديرية بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

أما الشوط العاشر، فقد خُصِّص لكأس الأمن العام على مسافة الميل (1600 متر) وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويشهد مشاركة أسماء قوية يتصدرها الجواد ” باور اوف بيوتي ” بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والجواد ” ستار اوف وندر ” ابن “Uncle Mo” القادم من أربعة انتصارات في المضامير الأمريكية بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إضافةً إلى الجواد ” فاينل دستنيشن ” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح.

الحضور الجماهيري

يرحّب نادي سباقات الخيل الجمهور الكريم لحضور الفعاليات والاستمتاع بأجواء السباقات عن قرب. كما أن فعالية يوم الخميس مجانية بالكامل، مع توفر باقات متنوعة لبقية الحفلات تتيح للزوار الاستمتاع بالمرافق الحديثة والمقاعد المطلة مباشرةً على الميدان.