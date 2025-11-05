الرياضة

في افتتاح بطولة العالم للدراجات الحضرية| إسبانيا تحصد ذهبية فئة الـ”ترايلز” للفرق المختلطة

انطلقت أمس الثلاثاء منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للدراجات الحضرية (UCI 2025)، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للدراجات، وإشراف وزارة الرياضة، وتستمر فعالياتها في “بوليفارد سيتي” حتى يوم السبت المقبل 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 230 دراجًا ودراجة، يمثلون أكثر من 40 دولة من مختلف القارات، وبمشاركة نخبةٍ من أبرز نجوم الدراجات حول العالم.

وشهد اليوم الأول من البطولة، تتويج فريق إسبانيا بالمركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الترايلز للفرق المختلطة (Trials Mixed Team)، بعد أداءٍ متميز جمع بين القوة والدقة والتوازن، فيما حلّ فريق ألمانيا في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، وجاء فريق فرنسا في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية، وذلك وسط أجواءٍ حماسية، ومنافسةٍ قوية بين نخبةٍ من أبرز نجوم اللعبة عالميًا.
 
وتتواصل منافسات البطولة اليوم الأربعاء؛ بإقامة التصفيات الخاصة بفئتي BMX Freestyle Park وFlatland، والتي ستشهد مشاركة نخبة من الأبطال العالميين الذين سبق لهم التتويج بالألقاب القارية والعالمية.

تأتي استضافة البطولة في المملكة للمرة الأولى؛ لتعكس الجهود في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الرياضية العالمية، واستقطاب أبرز الأحداث الدولية.

