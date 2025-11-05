في أبطال آسيا 2 | النصر يقسو على جوا الهندي برباعية

محمود العوضي (جدة)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

واصل فريق النصر عروضه القوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2، واكتسح فريق جوا الهندي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات

شهدت المباراة تألق النجم عبد الرحمن غريب الذي سجل هدفين، الأول في الدقيقة 35 من ركلة حرة نفذها بنجاح وبطريقة مميزة.

وعاد عبد الرحمن غريب عند الدقيقة 53 بعدما تلقى تمريرة بينية خلف دفاع جوا انفرد على إثرها بالحارس قبل أن يضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات كاملة، محققاً العلامة الكاملة ليعزز صدارته للمجموعة الرابعة بكل جدارة.