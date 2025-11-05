صندوق الاستثمارات العامة وجولف السعودية يعلنان عن موسم 2026 بإطلاق السلسلة العالمية الموسَّعة “PIF Global Series”  

5 بطولات عبر أربع قارات بجوائز تتجاوز 15 مليون دولار

محمد الجليحي (الرياض)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وجولف السعودية اليوم عن استمرار وتوسيع شراكتهما الرائدة في دعم رياضة الجولف النسائية من خلال السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2026، التي تتضمن خمس بطولات عالمية متميزة تقُام عبر ثلاث قارات.

ستنطلق سلسلة بطولات صندوق الاستثمارات العامة العالمية من الرياض، لتكون أولى وجهاتها بطولة السعودية الدولية للسيدات في نادي الرياض للجولف، قبل أن تتواصل الجولة عبر محطات عالمية تشمل المملكة المتحدة وكوريا والصين والولايات المتحدة. وتُعد بطولة “أرامكو” في نادي شادو كريك بمدينة لاس فيغاس أبرز محطات هذه السلسلة الموسّعة، إذ تمثل حدثًا جديدًا مشتركًا بين جولتي

LPGA وLET،

ويشكل هذا الأمر نقلة نوعية في استضافة منافسات الجولف النسائي على أحد أشهر ميادين اللعبة في العالم.

بطولات سلسلة صندوق الاستثمارات العالمية لعام

2026:

• بطولة PIF السعودية الدولية

•للسيدات ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة – نادي الرياض للجولف، الرياض، المملكة العربية السعودية (9-15 فبراير 2026م؛ 5 ملايين دولار أمريكي)

• بطولة (أرامكو) – نادي شادو كريك للجولف، لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة (30 مارس-5 أبريل 2026م؛ 4 ملايين دولار أمريكي)

• بطولة PIF لندن ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة – لندن، المملكة المتحدة (3-9 أغسطس 2026م؛ 2 مليون دولار أمريكي)

• بطولة أرامكو – كوريا ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة – كوريا الجنوبية (5-11 أكتوبر 2026م؛ 2 مليون دولار أمريكي)

• بطولة أرامكو – شينزين ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة – الصين (2-8 نوفمبر 2026م؛ 2 مليون دولار أمريكي).

تؤكد هذه السلسلة على الدور العالمي المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في تطوير رياضة السيدات، وشراكته المستمرة مع جولف السعودية لزيادة الفرص والتغطية الإعلامية للرياضيات حول العالم.

‏

وبهذه المناسبة قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة جولف السعودية:”تواصل رياضة جولف السيدات نموها المتسارع، ولدى صندوق الاستثمارات العامة سجل حافل في دعم هذا النمو والاستثمار في مستقبل الرياضة.

وأضاف:”يمثل إعلان اليوم محطة بارزة أخرى في مسيرة تطوير الجولف النسائي، من خلال العمل الوثيق مع شركائنا في LPGA وLET لإطلاق بطولة مشتركة ضمن سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية القادمة. يبدو مستقبل الجولف النسائي أكثر إشراقًا من أي وقت مضى، سواء داخل الملعب أو خارجه”.

من جهته قال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية:”من خلال شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة وتعاوننا مع جولتي LPGA وLET، نواصل إحداث تحول نوعي في رياضة الجولف النسائية. وتمثل إضافة بطولة مشتركة في الولايات المتحدة مع LPGA انعكاسًا للقوة والطموح العالميين لهذه السلسلة. لقد شهدنا عن قرب التأثير الكبير لهذه البطولات في تحفيز المشاركة وتشكيل مستقبل رياضة الجولف – بدءًا من آلاف اللاعبات الجدد في المملكة العربية السعودية وصولًا إلى الجماهير حول العالم”.

في سياق متصل، قال خالد الزامل، النائب الأعلى للرئيس للاتصال المؤسسي في أرامكو:”تمثل النسخة المطوّرة من سلسلة بطولات صندوق الاستثمارات العامة لحظة مهمة في مسيرة جولف السيدات، وتفخر أرامكو للغاية بتوسيع شراكتها مع جولف السعودية، استنادًا إلى تاريخنا الطويل في دعم الرياضة وتمكين المجتمعات. نحن نؤمن بأن دعمنا لسلسلة بطولات صندوق الاستثمارات العامة الموسعة سيسهم في خلق فرص جديدة، والارتقاء برياضة السيدات على المستوى العالمي، وإلهام نجوم المستقبل في هذه الرياضة”.

فيما قالت مارتا فيغيراس-دوتي، رئيسة مجلس إدارة الجولة الأوروبية للسيدات (LET): “أصبحت سلسلة صندوق الاستمارات العامة العالمية ركيزة أساسية في جدول بطولات LET، إذ توفر للاعبات منصات عالمية وفرصًا مهنية مؤثرة. وتُعزز إضافة بطولة لاس فيغاس المشتركة مع LPGA من وحدة اللعبة النسائية عالميًا، وتتيح للاعباتنا التنافس مع نخبة لاعبات العالم والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للرياضة”.

اما كريغ كيسلر، مفوض رابطة LPGA فقالت:”تفخر LPGA بالمشاركة في سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية من خلال بطولة شادو كريك المشتركة الجديدة. تمثل هذه الشراكة إنجازاً بارزاً في توحيد الجولات وخلق فرص أكبر لأفضل لاعبات العالم. وبالتعاون مع LET وجولف السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، نواصل رفع معايير الجولف النسائي وإيصاله إلى جماهير وأسواق جديدة حول العالم”.