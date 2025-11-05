رصد زيادة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بفلسطين

البلاد (جدة)

سجّل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2025 أكثر من 592 شهيدًا وجريحًا نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح المرصد أن القصف استهدف مختلف مناطق القطاع، وأدى إلى استشهاد 117 فلسطينيًا وإصابة 275 آخرين، إضافة إلى انتشال 36 جثمانًا من تحت الأنقاض، وتوثيق بيانات 193 شهيدًا جديدًا. وبهذا ارتفع العدد الإجمالي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 69,941 شهيدًا و179,748 جريحًا.

وأشار المرصد إلى استمرار القيود الإسرائيلية على المنظمات الإغاثية، ما يعقّد الجهود الإنسانية. وفي الضفة الغربية، وثّق مقتل 7 فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة 12 آخرين، واعتقال 162 شخصًا، إلى جانب اقتحام قوات الاحتلال 322 موقعًا وهدم 9 منازل. كما رُصدت أعمال تنقيب عسكرية ومسح زلزالي في أراضي مسافر يطا، وتخريب 15 دونمًا من الأراضي الزراعية ومصادرة أموال ومقتنيات فلسطينية.

ورصد المرصد 112 اعتداءً للمستوطنين شملت تهجير عائلات في نابلس، وإتلاف محاصيل، وحرق مركبات، واقتحام مسجد بلال بن رباح في بيت لحم. كما وثّق 52 اعتداءً خلال موسم الزيتون في 46 قرية، تم خلالها منع المزارعين من الجني وسرقة المحاصيل واقتلاع الأشجار.

أما الأنشطة الاستيطانية فبلغت 17 نشاطًا تضمنت مشاريع توسيع مستوطنات وبناء وحدات جديدة ومصادرة آلاف الدونمات في القدس ونابلس وقلقيلية. وخلص التقرير إلى أن إجمالي الجرائم الإسرائيلية خلال الأسبوع بلغ 1,511 جريمة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.