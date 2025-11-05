متابعات

رئيس هيئة الترفيه يعلن تجاوز عدد زوار موسم الرياض 2025 حاجز المليوني زائر

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       5 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تجاوز عدد زوار موسم الرياض 2025 حاجز المليوني زائر، وذلك خلال أقل من شهر منذ انطلاق الموسم في 10 أكتوبر الماضي، مواصلًا تحقيق أرقام قياسية تؤكد مكانته كأضخم وأشهر وجهة ترفيهية في المنطقة والعالم.
وشهد موسم الرياض منذ انطلاقه فعاليات عالمية ضخمة ولافتة؛ من أبرزها بطولة كأس الملوك (Kings Cup MENA)، التي جمعت نخبة من أبرز صنّاع المحتوى والمؤثرين في المنطقة ضمن منافسات مشوّقة، وبطولة (Power Slap 17) التي استضافتها العاصمة الرياض بمشاركة نجوم اللعبة العالميين، إلى جانب افتتاح مناطق مميزة؛ مثل حديقة السويدي وذا جروفز التي تقدم تجارب تجمع بين الفخامة والإبداع، بالإضافة إلى انطلاق معارض كبرى بطابع عالمي؛ مثل معرض “أنا عربية”، ومعرض صالون المجوهرات (Jewellery Salon)، فضلًا عن العديد من الفعاليات المميزة التي يشهدها الموسم خلال فترة إقامته.
ويواصل موسم الرياض تأكيد مكانته الريادية في صناعة الترفيه عبر تنوع تجاربه وشراكاته العالمية، وترسيخ موقع العاصمة الرياض كوجهة أولى للترفيه العالمي ومركز للإبداع والتميز.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *