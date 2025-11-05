دور ريادي للسعودية في جهود استدامة المياه عالمياً

البلاد (الأحساء)

شاركت المؤسسة العامة للري في مؤتمر شراكات المياه؛ تحت عنوان:” المنتدى العالمي للمياه: من الرياض إلى العالم– إرث في استدامة المياه”، في إطار استعداد المملكة لاستضافة الدورة الحادية عشرة من المنتدى العالمي للمياه في الرياض عام 2027م.

وجاءت مشاركة المؤسسة ضمن حلقة نقاش رفيعة المستوى؛ تناول فيها مدير إدارة البيانات والوثائق بالمؤسسة الدكتور محمد العمير، أهمية الدور القيادي للمملكة في دعم جهود استدامة المياه عالميًا، وتحويل استضافة المنتدى من حدث تنظيمي إلى منصة عالمية لإنتاج الحلول العملية المبتكرة في إدارة المياه، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز منظومات البيانات في المؤسسة، ودورها في دعم مشاركة المملكة في الملتقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمياه، والاستعداد الفاعل للمنتدى العالمي للمياه من خلال توفير بيانات موثوقة تعزز اتخاذ القرار وتطوير الحلول المستقبلية. كما تطرق لأبرز الدروس المستفادة من الدورات السابقة للمنتدى، وأهمية الابتكار وتكامل البيانات مع المشاركة المجتمعية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تأتي مشاركة المؤسسة ضمن جهودها للإسهام في الملتقيات الإقليمية والدولية المتخصصة، ودعم توجهات المملكة في تعزيز حضورها العالمي في قطاع المياه، وترسيخ مكانتها مرجعًا دوليًا في إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.