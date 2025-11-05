جولف السعودية تؤكد التزامها بالتوعية بسرطان الثدي خلال بطولة أرامكو – شينزن

محمد الجليحي (الرياض)تستضيف مدينة شينزن هذا الأسبوع بطولة أرامكو في نادي ميشن هيلز خلال الفترة من الخميس 6 نوفمبر إلى السبت 8 نوفمبر، ضمن ختام السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة التي تنظم بدعم من جولف السعودية وتحت إشراف جولة السيدات الأوروبية. وتأتي البطولة هذا العام لتسليط الضوء على أهمية التوعية بسرطان الثدي، في إطار التزام جولف السعودية وجولة السيدات الأوروبية بتعزيز دور الرياضة في خدمة المجتمع وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وتواصل جولف السعودية هذا العام تعزيز التزامها تجاه دعم صحة المرأة، بعد النجاح الذي حققته نسخة 2024 التي شهدت تقديم 1,095 فحص ماموجرام لسيدات شينزن بالتعاون مع مركز “فيستا-إس كيه” الدولي الطبي، وذلك من خلال برنامج مبادرات متكامل يركّز على رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر، وتمكين المرأة، وتعزيز دور الرياضة في خدمة المجتمع.

وتشهد بطولة أرامكو – شينزن 2025 مجموعة من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم التوعية بسرطان الثدي، وتشمل:

• مبادرة “بيرديز من أجل الحياة”: تتبرع البطولة بـ10 فحوص ماموجرام عن كل ضربة “بيردي” و20 فحصاً عن كل “إيغل” تُسجَّل على الحفرة السادسة عشرة، التي سيتم تمييزها باللون الوردي بالتعاون مع مركز فيستا-إس كيه الدولي الطبي.

• دخول مجاني للسيدات: إتاحة الدخول المجاني لجميع السيدات إلى البطولة يوم السبت الموافق 8 نوفمبر.

• أنشطة توعوية في موقع البطولة: توزيع شرائط التوعية بسرطان الثدي مجاناً على الحضور.

• فعالية “السبت الوردي”: تخصيص اليوم الختامي من البطولة لدعم حملة التوعية بسرطان الثدي، مع دعوة اللاعبين والمنظمين والجماهير لارتداء اللون الوردي تعبيراً عن التضامن مع المبادرة.

وتأتي هذه الجهود استكمالاً للمبادرات المجتمعية التي أطلقتها البطولة عام 2024، والتي ساهمت في تعزيز الوعي بسرطان الثدي من خلال مجموعة من الأنشطة المؤثرة، من بينها:

• التبرع بـ1,095 فحص ماموجرام بالتعاون مع مركز فيستا-إس كيه الدولي الطبي.

• إطلاق مبادرة “بيرديز من أجل الحياة” على الحفرة السادسة عشرة المخصصة بالحملة والمزينة باللون الوردي.

• تنظيم فعالية “الأحد الوردي” بمشاركة اللاعبين والمشجعين دعماً لحملة التوعية.

• توزيع قبعات وردية مجانية على الحضور ضمن أنشطة المسؤولية المجتمعية المصاحبة للبطولة.

وفي إطار التزام جولف السعودية بتعزيز دور الرياضة في خدمة المجتمع، تواصل بطولة أرامكو الصين للجولف ترسيخ مكانتها كمنصة مؤثرة للتوعية بسرطان الثدي حيث تجمع البطولة اللاعبات والجماهير والشركاء ضمن جهود مشتركة تهدف إلى إبراز أهمية الكشف المبكر، وتعزيز التثقيف الصحي، وتقديم الدعم للمصابات والمتعافيات على حد سواء.

وتسهم جولف السعودية، من خلال مبادرات مثل “بيرديز من أجل الحياة” و”السبت الوردي”، وبالتعاون مع مركز فيستا-إس كيه الدولي الطبي، في دعم تمويل الفحوص الطبية الأساسية وتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إذ تعكس البطولة التزام جولف السعودية بتفعيل دور الرياضة في خدمة المجتمع، وإبراز مكانة المرأة في الرياضة، ودعم المبادرات التي تسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام.

وتمثل الأنشطة المصاحبة لبطولة أرامكو شينزن نموذجاً عملياً لتفعيل مبادئ مبادرة الاستدامة التابعة لجولة السيدات الأوروبية، التي تهدف إلى توظيف بطولات الجولف كمنصة لدعم قضايا الاستدامة، وتعزيز المسؤولية البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في البطولات المستقبلية.