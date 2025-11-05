تلاقي العلوم الطبية والهندسية ..الأميرة مها بنت مشاري: مؤتمر Space Lead.. خطوة نحو استكشاف الفضاء

البلاد (الرياض)

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري، نائب رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير، ورئيسة اللجنة العليا لمؤتمر “Space Lead 25″ أن المؤتمر يشكل خطوة إستراتيجية، نحو استشراف مستقبل جديد، تتلاقى فيه العلوم الطبية والهندسية لاستكشاف الفضاء وفهم تأثيره على صحة الإنسان وحياته.

وأوضحت في تصريح بمناسبة تنظيم الجامعة لهذا الحدث العلمي في الرياض، يومي 10-11 نوفمبر الجاري، تحت عنوان”مستقبل الصحة والهندسة المتقدمة في الفضاء”، أن المؤتمر يشكل منصة علمية وطنية، تعكس ثقة المملكة في قدراتها البحثية وكفاءاتها المؤهلة، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في المعرفة هو الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيرًا في بناء المستقبل.

وبينت أن المؤتمر سيفتح آفاقًا غير تقليدية في البحث العلمي، تجمع بين تخصصات الطب، والفيزياء، والهندسة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لدراسة تأثيرات الفضاء على صحة الإنسان؛ التي تمثل تحديًا علميًا كبيرًا.

وأشارت الأميرة الدكتورة، مها بنت مشاري، إلى أن استضافة جامعة الفيصل بالرياض، لهذا المحفل العلمي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وبمشاركة محلية ودولية واسعة تضم أكثر من 1000 باحث ومتخصص، يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المؤسسات الأكاديمية السعودية .

وقالت:” نحن نؤمن بأن الجامعات لم تعد مجرد مقاعد للدراسة، بل مصانع للفكر والإبداع، ومحركات للتنمية والتطور. ومن هنا، يأتي دور جامعة الفيصل في تنظيم مؤتمر بهذه القيمة العلمية الرفيعة؛ ليكون أحد المعالم البارزة في مسيرة البحث العلمي الوطني”.