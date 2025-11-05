تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير عام حرس الحدود يشهد تخريج 240 ضابطًا من دورة “أمن حدود التأسيسية”

وأعرب عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف للمحافظة على أمن وحدود الوطن.