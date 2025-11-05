بعد فترة تكليف نحو ثمانية أشهر.. تعيين الحارثي رئيساً لتحرير (البلاد)

البلاد (جدة)

صدرت الموافقة على تعيين وتثبيت الزميل عبدالله الحارثي رئيسًا لتحرير صحيفة “البلاد”، بعد فترة تكليف استمرت نحو ثمانية أشهر، وذلك تثمينًا لجهوده المتميزة خلال فترة عمله السابقة، وما قدمه من إسهامات بارزة في تطوير المحتوى، وتعزيز حضور الصحيفة على الساحة الإعلامية. وتتطلع أسرة “البلاد” في ظل قيادته الجديدة إلى مواصلة مسيرة التميز والابتكار، وتعزيز رسالتها الإعلامية القائمة على المصداقية والمهنية، بما يواكب تطلعات القراء، ومكانة الإعلام السعودي الحديث. وأكد الزميل الحارثي، أن صحيفة “البلاد” ماضية بثبات نحو تحقيق أهدافها؛ باعتبارها أول صحيفة في المملكة، وصاحبة إرث عريق، يمنحها القدرة على تجاوز التحديات، وتعزيز استقرار منسوبيها، لمواصلة أداء رسالتهم الإعلامية بمهنية عالية واقتدار. وأوضح أن المرحلة المقبلة؛ ستشهد انطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية لصحيفة “البلاد”، الذي يضم إرثًا تاريخيًا، منذ تأسيس الصحيفة عام 1932، ويشمل توثيقًا لمسيرة كيانات ومؤسسات المملكة، منذ عهد الملك المؤسس – طيب الله ثراه. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء منصة رقمية متكاملة، وتفعيل حسابات الصحيفة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي؛ إيذانًا ببدء مرحلة التحول الرقمي الشامل؛ المزمع تنفيذها. وعبر الزميل الحارثي عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد للصحافة والنشر الأستاذ عبدالعزيز العنقري، وأعضاء المجلس، والجمعية العمومية، على ثقتهم ودعمهم المستمر، في تطوير الصحيفة، وتعزيز مكانتها الإعلامية. ويعد الزميل الحارثي من الكفاءات الإعلامية البارزة، حيث يمتلك خبرة طويلة في العمل الصحفي والإداري، أسهمت في إثراء التجربة الإعلامية للصحيفة، ودعم مسيرتها التطويرية؛ إذ بدأت مسيرته المهنية عام 1989م بانضمامه إلى صحيفة “عكاظ”، حيث تدرج في مناصبها من محرر صحفي إلى رئيس قسم، ثم مديرًا للتحرير، وصولًا إلى مساعد لرئيس التحرير حتى مطلع عام 2019م. الحارثي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال– تخصص التسويق من جامعة الملك عبدالعزيز، وقد واصل دراسته الجامعية أثناء عمله، كما تلقى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وشارك في ملتقيات وورش عمل إعلامية على مستوى الوطن العربي، وسبق له أن عمل في صحيفة “البلاد” نائبًا لرئيس التحرير خلال الفترة من 2019 إلى 2020م، حيث أسهم بخبراته في تطوير الأداء التحريري، وتعزيز الحضور الإعلامي للصحيفة.