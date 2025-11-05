بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 تعود إلى المملكة ضمن فعاليات موسم جدة 2025

هاني البشر (الرياض)

تستعد حلبة كورنيش جدة- أسرع حلبة شوارع في العالم- لاستضافة بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات(FIA)، ضمن فعاليات موسم جدة، التي تعود إلى المملكة بجولاتها المقبلة، حيث تُقام الجولة الثالثة يومي 10 و11 نوفمبر، تليها الجولة الرابعة يومي 14 و15 نوفمبر، فيما تُختتم البطولة بالجولة الخامسة والنهائية يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.

ويعزز إدراج البطولة ضمن موسم جدة، مكانة المدينة كوجهة عالمية لرياضة المحركات والترفيه، إذ يواصل الموسم تقديم فعاليات عالمية المستوى، تجمع بين الحماس والإبداع، وتعكس روح جدة النابضة بالحياة، وطموح المملكة المتجدد.

وتنظم البطولة شركة التوكيلات موتورسبورت بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (SAMF)، وتأتي في إطار التزام المملكة بتطوير رياضة المحركات وتمكين الجيل الجديد من المواهب السعودية والإقليمية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وقد ترسخت البطولة سريعًا كإحدى أبرز بطولات المقعد الأحادي في المنطقة، إذ تمنح السائقين الشباب فرصة استثنائية لاستعراض مهاراتهم على حلبات سباق مرموقة عالميًا.

شهدت الجولتان الافتتاحيتان في البحرين انطلاقة مثيرة للبطولة، مع منافسات قوية وأداء لافت للسائقين. تقاسم كل من آدم الأزهري وكيت بيلوفيسكي صدارة المشهد بتحقيق فوزين لكل منهما، فيما قدم كل من نينا جادمان وآري بانسال أداءً مميزًا لفت الأنظار. ومع انتقال المنافسات إلى جدة، ترتفع وتيرة الحماس ترقبًا لسباقات جديدة على أسرع حلبة شوارع في العالم.

وستقدّم جولات جدة تجربة متكاملة تجمع بين السباقات والفعاليات الترفيهية للجمهور من مختلف الأعمار، وتشمل بطولة “موتور مانيا”، وهي بطولة إقليمية جديدة لرياضة المحركات بنظام “تايم أتاك”، تهدف إلى تعزيز ثقافة السباقات في المملكة والمنطقة، وتتيح للسائقين الطموحين والمحترفين اختبار مهاراتهم في بيئة تنافسية احترافية تركز على الدقة والسرعة.

كما تشمل الفعاليات المصاحبة عروضاً خاصة من نادي كورفيت، ومازيراتي MC20، ونادي السيارات فائقة الأداء في السعودية، إلى جانب منطقة المشجعين التفاعلية، ومنطقة الأطفال، ومنطقة السيارات اللاسلكية، ومتجر متخصص بمنتجات وتجهيزات رياضة المحركات. وستتوافر خيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم مزيجاً من المأكولات المحلية والعالمية، لتمنح الزوار تجربة متكاملة مليئة بالحماس والطاقة العائلية.

وتحظى البطولة بدعم شركة أرامكو بصفتها الراعي الرئيسي، وبإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتنظيم شركة التوكيلات موتورسبورت، في شراكة تسهم في تطوير منظومة رياضة المحركات بالمملكة وتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي.