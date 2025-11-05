انطلاق فعاليات ملتقى “بيبان 2025” بحضور نخبة من الشركات المحلية والدولية

البلاد (الرياض)
انطلقت في العاصمة الرياض اليوم فعاليات ملتقى “بيبان 2025”, الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، وسط مشاركات إقليمية ودولية واسعة بأكثر من (150) دولة، و(200) متحدث محلي وعالمي، إلى جانب (150) جهة ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، وأكثر من (1000) عارض من رواد الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين.
ويأتي الملتقى في نسخته الحادية عشرة تأكيدًا لمكانته بصفته أكبر منصة ريادية في المنطقة، ونقطة التقاء تجمع رواد الأعمال، والمستثمرين، وصنّاع القرار، والخبراء الدوليين في بيئة تفاعلية تستهدف بناء الشراكات الإستراتيجية، واستكشاف الفرص النوعية، وتطوير الأفكار المبتكرة التي تعزز نمو منظومة ريادة الأعمال في المملكة.
ويعمل ملتقى “بيبان 2025” على ترسيخ بيئة ريادية محفزة أساسها الابتكار والنمو والاستدامة، من خلال برامج ومبادرات تُسهم في تمكين رواد الأعمال وتوسيع قدراتهم التنافسية، إذ يشهد الملتقى أكثر من (85) ورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين؛ تركز على تطوير المهارات الريادية في مجالات التمويل والاستثمار، والإدارة، والتسويق، والتحول الرقمي، والتوسع العالمي، كما يوفر الملتقى (10) آلاف فرصة استثمارية في مختلف القطاعات.
ويضم الملتقى سبعة أبواب رئيسة، صُممت لتغطي مختلف احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي: باب التمويل والاستثمار، وباب الشركات الناشئة، وباب المنشآت المتسارعة النمو، وباب التمكين، وباب التجارة الإلكترونية، وباب الامتياز التجاري، وباب السوق.
ويمكن للراغبين في التسجيل وحضور فعاليات الملتقى زيارة الرابط: https://bibanglobal.sa/ar/registration.
