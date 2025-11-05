المملكة تستعرض فرص الاستثمار التعديني في مؤتمر الصين الدولي للتعدين 2025

البلاد (الرياض)
شاركت المملكة في مؤتمر ومعرض الصين الدولي للتعدين 2025، الذي عُقد بمدينة تيانجين الصينية؛ لاستعراض رحلة التحوّل في قطاع التعدين السعودي، والفرص الاستثمارية النوعية التي يتيحها.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني المهندس تركي البابطين، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أن المملكة تعمل على بناء منظومة تعدين متكاملة توفر الاستقرار والشفافية وتعزِّز ثقة المستثمرين في القطاع، سعيًا إلى تعظيم أثر التعدين في مسيرة التنوُّع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتعدين والمعادن.
وعقد البابطين على هامش المؤتمر عددًا من الاجتماعات مع قادة شركات تعدينية عالمية ناقشت سبل تعزيز التعاون التعديني، والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين بالمملكة.
وضمَّ جناح المملكة المُشارك في المعرض عددًا من جهات منظومة التعدين، شملت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والشركة السعودية لخدمات التعدين “إسناد”، كما ضمَّ الجناح ركنًا تعريفيًّا بمؤتمر التعدين الدولي FMF.
ونظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على هامش المؤتمر ندوة للتعريف بقطاع التعدين السعودي، ومسيرة التحوُّل التي يشهدها، واستعرضت خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع مراحل التعدين، والممكنات والحوافز التي تقدِّمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين، وسلّطت الضوء على المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار التعديني.
يشار إلى أن معرض ومؤتمر الصين الدولي للتعدين 2025 عُقد في مركز تيانجين ميجيانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة صناع القرار والخبراء والمستثمرين في قطاع التعدين من حول العالم.