اللجنة الوطنية للامتياز التجاري توقّع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة Top Franchise العالمية في معرض فوديكس السعودية 2025

البلاد (جدة)

ضمن جهودها المستمرة لتمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع نحو الأسواق العالمية، وقّعت اللجنة الوطنية للامتياز التجاري – ممثلة برئيسها د. خالد الغامدي – مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة Top Franchise العالمية، وذلك خلال مشاركة اللجنة في جناح اتحاد الغرف السعودية ضمن فعاليات معرض فوديكس السعودية 2025، الحدث الأبرز في قطاع الأغذية والامتياز التجاري بالمملكة.

تهدف هذه المذكرة إلى بناء شراكة فعالة تدعم تصدير العلامات التجارية السعودية إلى الأسواق الدولية، عبر برامج تعاون وتبادل معرفي، وتوفير فرص استثمارية نوعية تتيح لتلك العلامات النمو والتوسع عالمياً.

وأكد د. خالد الغامدي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية اللجنة نحو تفعيل التحالفات الدولية، وخلق فرص استثمارية استراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الشراكة مع Top Franchise تمثل منصة حيوية لتسويق الامتياز السعودي عالميًا وربط أصحاب العلامات بالمستثمرين الدوليين.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للامتياز التجاري تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبعثات التجارية، وتفعيل التعاون مع الأسواق العالمية، تعزيزًا لمكانة المملكة كمركز إقليمي للامتياز التجاري في المنطقة.