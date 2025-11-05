العلا يتصدر “يلو “نقطيًا وهجوميًا ودفاعيًا

واستمر العلا في صدارته كأقوى خط هجوم بـ 19 هدفًا، يليه أبها ب 17 هدفًا ثم العروبة بـ 19 هدفًا، كما حافظ العلا على صدارته لقائمة الأقوى دفاعًا بـ 5 أهداف فقط سكنت شباكه يليه الدرعية بـ 6 أهداف ثم الفيصلي “7 أهداف“.

وشهدت الجولة السابعة من دوري يلو تسجيل 22 هدفًا، فيما تم إشهار البطاقة الحمراء 5 مرات لتعادل الجولة أكبر عدد من البطاقات الحمراء التي أشهرت في جولة واحدة والذي شهدته الجولة الأولى أيضًا.