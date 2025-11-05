العلا يتصدر “يلو “نقطيًا وهجوميًا ودفاعيًا

البلاد (جدة)
واصل فريق العلا صدارته لسُلَّم ترتيب الأندية بدوري يلو للمحترفين بعد ختام منافسات الجولة السابعة، والتي شهدت تعادل فريق العلا مع فريق الفيصلي بنتيجة 2-2، في المواجهة التي جمعتهما على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنوّرة، ليتصدر جدول الترتيب في المركز الأول برصيد 17 نقطة.
وعلى صعيد قائمة الهدافين، عزز النيجيري نوانكو سيمون لاعب العروبة صدارته للقائمة برصيد 11 هدفًا، في وقت اشتعلت فيه المنافسة على المراكز الأولى بين الهدافين، حيث جاء في المركز الثاني لاعب الدرعية غايتان لابورد برصيد 8 أهداف، وتساوى لاعبا أبها والرائد، سيلا سو وجانو زينهو، برصيد 7 أهداف لكلٍ منهما.
وشهدت الجولة السابعة من دوري يلو تسجيل 22 هدفًا، فيما تم إشهار البطاقة الحمراء 5 مرات لتعادل الجولة أكبر عدد من البطاقات الحمراء التي أشهرت في جولة واحدة والذي شهدته الجولة الأولى أيضًا.