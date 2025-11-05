الاتحاد يمطر شباك الشارقة بثلاثية في النخبة الآسيوية

البلاد (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

حقق فريق الاتحاد فوزًا مهماً على حساب ضيفه الشارقة الإماراتي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

مالت الأفضلية في الدقائق الأولى لفريق الاتحاد الذي نجح في افتتاح التسجيل مُبكراً عند الدقيقة الثامنة، عبر الهولندي ستيفن بيرجوين.

أهدر موسى ديابي فرصة للوصول إلى الشباك بعد أن استلم كرة بينية جميلة على مشارف المنطقة، عند الدقيقة 30، قبل أن يتقدم ويراوغ الحارس ويسدد الكرة نحو المرمى الفارغ في الشباك الخارجية.

نجح أصحاب الأرض في مضاعفة تقدمهم بإحرازهم الهدف الثاني عند الدقيقة 66، إثر كرة بينية طويلة من وسط الملعب وصلت إلى ديابي على الجانب الأيسر قبل أن يعكسها الأخير مُتقنة نحو القائم البعيد تابعها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مباشرة بيمناه داخل الشباك.

وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، تمكن الاتحاد من تعزيز تفوقه بتسجيل الهدف الثالث، عند الدقيقة 90+4، عبر روجر فيرنانديز؛ ليُطلق بعد ذلك حكم اللقاء صافرة نهاية هذه المواجهة بفوزٍ مُستحق للاتحاد بثلاثية نظيفة؛ ليرتقى الاتحاد للمركز الخامس بـ6 نقاط، وتجمد رصيد الشارقة الإماراتي عند 4 نقاط في المركز السابع.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب يومي 24 و25 نوفمبر، حيث يلتقي ناساف مع تراكتور في قرشي، والدحيل مع الاتحاد في الدوحة، وشباب الأهلي مع الغرافة في دبي، والأهلي مع الشارقة في جدة، في اليوم التالي؛ الوحدة مع السد في أبو ظبي، والهلال مع الشرطة في الرياض.