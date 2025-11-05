أخضر الناشئين بطلًا لغرب آسيا

هاني البشر (الرياض)

حقق المنتخب الوطني للناشئين بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025 في الأردن، وذلك بعد تغلبه على منتخب لبنان بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء الشوطين الأصليين بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد العقبة في الأردن.

افتتح منتخب لبنان التسجيل في الدقيقة 73، في حين جاء هدف التعادل للأخضر عن طريق اللاعب يزن عبدالرب النبي في الدقيقة 90 من مجريات المباراة.

دخل المدرب الوطني أحمد الحنفوش المباراة بقائمة مكونة من: عبدالله الماس في حراسة المرمى، مروان اليامي، سلمان القحطاني، جواد الهاشم، عمار ميمني، خالد شراحيلي، عبدالله الباتلي، عايض الشاهين، علي مكي، علي عوض، فيصل علاء.

وكان “الأخضر” قد شارك في البطولة بفئة عمرية أقل من العمر المحدد للبطولة، بهدف إعداد اللاعبين مواليد 2009 لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2026 التي تستضيفها المملكة.