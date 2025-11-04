وصول الطائرة الـ 71 إلى مطار العريش.. عطاء إنساني سعودي في غزة

البلاد (العريش- غزة)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ(71)، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة. وتحمل الطائرة السعودية الـ(71) على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة. وواصلت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ للمركز في غزة، توزيع مئات السلال الغذائية على الأسر الفلسطينية النازحة والمتضررة في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، في مشهد إنساني مؤثر، يُجسد روح العطاء السعودي.

وتضمنت السلال الغذائية الموزعة أصنافًا أساسية تلبي احتياجات الأسر اليومية من المواد التموينية، جُهزت وأُعيد فرزها بعناية؛ لضمان وصولها كاملة وسليمة إلى مستحقيها في المناطق الأكثر تضررًا. وأعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها للمملكة على هذا الدعم الكريم، الذي أسهم في تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، مثمنةً الجهود الإنسانية المستمرة لمركز الملك سلمان للإغاثة في خدمة العائلات الفلسطينية المتضررة. تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة، التي يعاني منها القطاع.