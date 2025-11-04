وزير الداخلية ومدير«منظمة الهجرة» يناقشان الموضوعات المشتركة

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في الرياض أمس (الاثنين)، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة مناهل الردادي. كما حضره من جانب المنظمة الدولية، المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، ومدير فريق المنظمة الدولية للهجرة في المملكة أشرف النور، وعدد من المسؤولين.