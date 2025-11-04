وزير البيئة يطلق مرحلة جديدة في قطاع إدارة النفايات

البلاد (الرياض)

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي المرحلة التنفيذية للمخطط الإستراتيجي الشامل، وأطلقَ العمل بمنظومة وثيقة النقل الإلكترونية، وبرنامج “يديم”، وذلك خلال حفل “بصمة مستدامة”، الذي نظمه المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، مجسدًا التحول النوعي الذي يشهده قطاع إدارة النفايات في المملكة، بحضور عدد من قيادات منظومة البيئة والجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي.

يأتي هذا الحدث امتدادًا لجهود “موان” في بناء قطاع متكامل لإدارة النفايات على مستوى المملكة يرتكز على الابتكار والتخطيط والمعرفة، ويعزز مسيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخلال الحفل، قدّم الرئيس التنفيذي لـ”موان” الدكتور عبدالله السباعي عرضًا استعرض فيه أبرز المنجزات التي يقودها المركز نحو بناء قطاع يرتكز على الكفاءة والابتكار والاستدامة.

وأعلن عن انتهاء المرحلة التنفيذية للمخطط الإستراتيجي الشامل في مختلف مناطق المملكة، الذي يمثل مرجعًا وطنيًا لتطوير القطاع على أسس علمية وتنظيمية حديثة، ويهدف إلى توحيد الجهود الوطنية في إدارة النفايات، وبناء قاعدة بيانات شاملة، وتحديد المواقع المثلى للمرافق والخدمات، إلى جانب استبعاد (90%) من النفايات عن المرادم بحلول عام 2040؛ دعمًا لأهداف الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة إدارة الموارد.