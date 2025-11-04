نخبة آسيا| الهلال يواصل الصدارة بثنائية الغرافة

البلاد (جدة)
حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على مضيفه الغرافة القطري بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواصل الهلال تصدره للبطولة بالعلامة الكاملة.
افتتح النجم سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 9 عبر رأسية متقنة بعد عرضية رائعة من جواو كانسيلو، قبل أن يعزز كايو سيزار التقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 66 .
وعند الدقيقة 90+8 قلص فريق الغرافة فارق النتيجة بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه أيوب محمد.
سيطر الهلال على اللقاء؛ حيث استحوذ على الكرة معظم الوقت، في ظل تراجع واضح من جانب الفريق القطري.
ورغم غياب عدد من نجومه لأسباب مختلفة، بينهم مالكوم وسيرجي سافيتش وداروين نونيز وعلي البليهي وحسان تمبكتي، إلا أن الهلال واصل تألقه ونجح في الحفاظ على مستواه المميز.
بهذا الفوز، يرتفع رصيد الهلال إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما بقي الغرافة عند 3 نقاط.
وفي بقية المباريات، فاز الوحدة الإماراتي على ناساف الأوزبكي 2-1 في قرشي، والدحيل القطري على شباب الأهلي الإماراتي 4-1 في الدوحة، وتراكتور الإيراني على الشرطة العراقي 1-0 في تبريز.
