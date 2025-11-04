نتنياهو يؤكد التعرف على جثث 3 من الرهائن

البلاد (القدس المحتلة)

في تطور جديد ضمن ملف تبادل الرفات بين إسرائيل وحركة حماس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الإثنين)، التعرف رسمياً على جثث ثلاثة من الرهائن الذين سلمتهم الحركة الأحد، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن المعهد الوطني للطب الشرعي في تل أبيب، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، استكمل إجراءات تحديد الهوية، مؤكداً أن الجثث تعود إلى العقيد أساف حمامي، والنقيب عومر ماكسيم ناوترا، والرقيب أول عوز دانيئيل، وجميعهم من العسكريين الذين فُقدوا خلال العمليات في القطاع.

وأشار البيان إلى أن ممثلي الجيش الإسرائيلي أبلغوا عائلات الرهائن رسمياً بالتعرف على ذويهم، مضيفاً أن الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية “عازمون ويعملون بلا كلل لإعادة جميع الرهائن، سواء الأحياء أو القتلى”، وفق نص البيان.

وأكد نتنياهو أن تل أبيب”لن تتنازل عن حقها في استعادة جميع أبنائها”، داعياً حركة حماس إلى”الوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء الدوليين وتنفيذ الاتفاق بالكامل”، في إشارة إلى التفاهمات التي جرت بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل توتر ميداني متصاعد داخل غزة، حيث تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وسط استمرار القصف الإسرائيلي في عدد من مناطق القطاع، وتعثر في إدخال المساعدات الإنسانية.

وبحسب بيانات إسرائيلية، تسعى تل أبيب إلى استعادة رفات 11 رهينة ما زالوا في غزة، فيما سلمت حركة حماس حتى الآن جميع الرهائن الأحياء، وعددهم 20 شخصاً، مقابل الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة. كما نص الاتفاق على أن تسلم الحركة 28 جثة لرهائن إسرائيليين مقابل 360 جثة لمقاتلين فلسطينيين قُتلوا خلال القتال، في واحدة من أكبر عمليات تبادل الرفات منذ اندلاع الحرب قبل عامين.