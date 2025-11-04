نائب وزير البلديات والإسكان يفتتح أعمال النسخة 35 من معرض البناء السعودي 2025

البلاد (الرياض)
افتتح نائب وزير البلديات والإسكان إيهاب غازي الحشاني، أعمال النسخة الـ(35) من معرض البناء السعودي 2025، الذي يُقام برعاية معالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بمشاركة أكثر من (422) عارضًا من (23) دولة، يقدمون أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجالات البناء والتشييد، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2025، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
افتتح نائب وزير البلديات والإسكان إيهاب غازي الحشاني، أعمال النسخة الـ(35) من معرض البناء السعودي 2025، الذي يُقام برعاية معالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بمشاركة أكثر من (422) عارضًا من (23) دولة، يقدمون أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجالات البناء والتشييد، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2025، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتجوّل الحشاني في أجنحة المعرض، مطّلعًا على أبرز المشاريع والحلول المعروضة، مشيدًا بالتطور الملحوظ في تقنيات البناء الحديثة والبنية التحتية الذكية، وما يعكسه ذلك من تقدم في قطاع البناء السعودي ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة معارض الرياض المحدودة محمد الحسيني، أن معرض البناء السعودي 2025 يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع البناء والتشييد وتعزيز بيئة الاستثمار في المشاريع العمرانية الكبرى، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المعرض بات منصة رائدة تجمع الخبراء والمستثمرين والمطورين تحت سقف واحد، لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في رفع جودة البناء وتعزيز الاستدامة والتكامل العمراني.
ويشهد المعرض سلسلة من الجلسات الحوارية والندوات التفاعلية بمشاركة نخبة من الرواد والرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين، لمناقشة أبرز اتجاهات البناء المستقبلية، والتقنيات الرقمية، وممارسات الاستدامة البيئية في التصميم والتنفيذ، كما ستُعرض قصص نجاح لمشروعات سعودية رائدة أصبحت نموذجًا في الكفاءة والجودة والاستدامة.
يُذكر أن المعرض -الذي يستمر حتى يوم الخميس القادم- يفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى العاشرة مساءً، ويضم مجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة تشمل تقنيات ومواد البناء، والتصميم الداخلي والتشطيبات، وتكنولوجيا الحجر والألمنيوم، والزجاج والواجهات والنوافذ، والمعدات الثقيلة، والإضاءة والطاقة، وحلول المياه والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الداعمة لمنظومة التطوير العمراني المتكامل.