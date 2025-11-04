ملك ماليزيا يصل للرياض في زيارة رسمية

البلاد (الرياض)

وصل إلى الرياض أمس (الاثنين)، جلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية للمملكة. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، وسفير ماليزيا لدى المملكة داتوك وان زايدي وان عبدالله، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.