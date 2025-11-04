مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية للعُلا مع نادي سباقات الخيل

البلاد (العُلا)
وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا مذكرة تفاهم مع نادي سباقات الخيل السعودي؛ بهدف تفعيل سباقات الخيل وتعزيز رفاهية الفروسية في العُلا، بما يعزز مكانتها بصفتها مركزًا للتميّز في مجال الفروسية، وذلك وفقًا لرؤية العُلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030.
وتشمل مذكرة التفاهم تصميم وتطوير مرافق سباقات وتدريب الخيل في العُلا، مستفيدةً من خبرات نادي سباقات الخيل السعودي في تشغيل السباقات، والتخطيط للبرامج، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية.
وتتضمن المذكرة التعاون مع مستشفى الخيل بالرياض للارتقاء بخدمات الرعاية البيطرية والحدادة، ومعايير الرفق بالخيل، إلى جانب توفير التدريب وتطوير الكفاءات الوطنية.
ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل الهيئة الملكية ونادي سباقات الخيل على ترسيخ مكانة العُلا وجهةً بارزةً لسباقات الخيل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وستُسهم المبادرة في تحسين جودة الحياة لأهالي العُلا عبر إتاحة فرص رياضية وتدريبية جديدة، إلى جانب جذب الاستثمارات وتعزيز منظومة الفروسية.
وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لجهود الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية للفروسية والثقافة والسياحة، مع ضمان إيجاد فرص نوعية لأبناء وبنات الوطن في العُلا، بما يتوافق مع مستهدفات جودة الحياة، وتطوير القطاع الرياضي.
