مؤتمر الطب التجميلي الرابع ينطلق الجمعة في الرياض

البلاد(الرياض)

تستضيف العاصمة الرياض يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافق 7 – 8 نوفمبر الجاري، مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي في نسخته الرابعة، بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين متخصصين في مجال التجميل من المملكة والدول العربية وأوروبا وكوريا وتركيا، وذلك في فندق فيرمونت بالرياض.

ويشهد المؤتمر جلسات علمية متخصصة لأحدث ما توصل إليه الطب في مجال التجميل وأمراض الشعر والبشرة.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور محمد بن صالح الخويلد أن المؤتمر المُقام للسنة الرابعة يُعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وإبراز أحدث ما توصل إليه طب وجراحة التجميل في العالم، مبينًا أن المؤتمر بنسخته لهذا العام، تسبقه ورش عمل عن أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من المملكة وأوروبا وكوريا وتركيا ومصر، ويسعى إلى تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال.

وأكد أن البرنامج العلمي المصاحب معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 20 ساعة تعليم طبي مستمر، ويستهدف المؤتمر أطباء التجميل والممارسين الصحيين في هذا المجال، إضافة إلى طلاب وطالبات الطب المهتمين بهذا التخصص، مشيرًا إلى تخصيص قسم خاص للجراحة التجميلية مع بث مباشر من غرف العمليات.