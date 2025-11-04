في كأس”الأولمبية”.. الصميما وذروة تتمسكان بصدارة الهجن السعودية

هاني البشر (الرياض)

توجت المطية “الصميما” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود بلقب الشوط الرئيسي لمنافسات فئة “الثنايا”، وكأس الأولمبية السعودية للهجن (بكارـ مفتوح)، بتوقيت بلغ 12:26.346 دقيقة، في اليوم قبل الأخير من منافسات النسخة الخامسة، المقامة على أرض ميدان رماح لسباقات الهجن.

كما توجت المطية “ذروة” لمالكها السعودي عبدالله علي العجمي بلقب الشوط الثالث وكأس الأولمبية السعودية (بكار ـ عام)، بتوقيت 12:27.108 دقيقة، حيث وضعت الهجن السعودية في صدارة البطولة لليوم الرابع على التوالي بعدد 7 كؤوس وألقاب 52 شوط.

كما حققت الهجن القطرية كأسي الأولمبية (‏قعدان ـ مفتوح)، و(قعدان – عام)، لتحل في المركز الثاني بعدد 6 كؤوس، يليها الهجن الإماراتية بـ 3 كؤوس.

وحصلت المطية ” غازي” لمالكها القطري عبيد علي السناري على التوقيت الأفضل خلال منافسات فئة “الثنايا”، عقب فوزها بلقب الشوط الرابع (قعدان ـ مفتوح) خلال ‏أشواط الفترة المسائية بتوقيت بلغ 12:25.365 دقيقة.

‏‏وأقيم في اليوم الرابع من البطولة 14 شوطاً مخصصة لفئة “الثنايا”، قطعت من خلالها المطايا المشاركة مسافة 112 كم، مسافة كل شوط 8 كم، حققت فيها الهجن السعودية لقب 7 أشواط، الإمارات 4 أشواط، وقطر 3 أشواط.

وتختتم البطولة غداً (الأربعاء) منافسات البطولة، وذلك بإقامة أشواط فئة “حيل وزمول”، الفئة الخامسة والأخيرة المعتمد مشاركتها في البطولة، بعدد 12 شوطاً، ومسافة كل شوط “8 كلم”، تقطع المطايا المشاركة 112 كم.

وخصَّص الاتحاد السعودي جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 10 ملايين ريال تمنح لملاك الهجن الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

ويسعى الاتحاد برئاسة الأمير فهد بن جلوي إلى إقامة سباقات الهجن في العديد من مناطق المملكة، والمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة إلى معايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والملاك، وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.