رقم تاريخي للهلال في أبطال آسيا صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ 4 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) سجل نادي الهلال رقمًا تاريخيًا في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على نظيره الغرافة القطري في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين. ووصل الهلال بهذا الفوز إلى الانتصار رقم 100 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا للنخبة. وسجل الهلال هدفًا في كل شوط ليفوز 2-1 على مضيفه الغرافة، ويواصل صدارة مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة. ومنح سالم الدوسري، أفضل لاعب في آسيا، الفريق السعودي التقدم مبكرًا بضربة رأس في الدقيقة 9، قبل أن يضيف كايو هدف الفوز في الدقيقة 66. وقلص أيوب العلوي الفارق للغرافة في الدقيقة 90+8، إلا أن الوقت لم يكفِ أصحاب الأرض للعودة في النتيجة. وبهذه النتيجة، يتصدر الهلال الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، فيما يأتي الغرافة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وغير مؤهل للدور التالي.