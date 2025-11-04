رابطة المحترفين تعلن مواعيد وآلية استقبال مطالبات الأندية المالية لعام 2025

هاني البشر (الرياض)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن المواعيد والآلية المعتمدة لاستقبال مطالبات الأندية المتعلقة بشهادة الكفاءة المالية، المنصوص عليها في اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين 2025م، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مبادئ الحوكمة المالية والامتثال التنظيمي، وتوحيد الإجراءات بين الأندية المندرجة تحت مظلتها.

وبينت الرابطة أن المراجعة المتعلقة بشهادة الكفاءة المالية للدورة الثانية لعام 2025م ستشمل ما يلي: • نهاية الفترة المالية: 30 سبتمبر 2025م. • آخر موعد لاستلام المطالبات: 10 نوفمبر 2025م. • البريد الإلكتروني المعتمد لاستقبال المطالبات: ESC-Claims@spl.com.sa.

كما أكدت الرابطة أن قبول المطالبات يستلزم الالتزام بالشروط التالية: • إرفاق المستندات المؤيدة لكل مطالبة بشكل واضح ومكتمل. • المطالبات المرسلة بعد 10 نوفمبر 2025م لن تُدرج ضمن دورة تقييم لجنة الرقابة المالية الحالية، وسيتم ترحيلها إلى الدورة التالية. • لن تُقبل المطالبات المتعلقة بفترات تتجاوز عامين من تاريخ 30 سبتمبر 2025م.

وتؤكد رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة الحوكمة المالية ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية، بما يضمن وضوح المتطلبات وسرعة معالجة المطالبات، ويعزز مستوى الامتثال لدى الأندية.