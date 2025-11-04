انتخاب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة “الإيكاو” رئيسًا للجنة التعاون الفني والتنفيذ

واس (مونتريال)
انتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، المهندس محمد بن سامي حبيب، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في مجلس المنظمة، رئيسًا للجنة التعاون الفني ودعم التنفيذ (TCC) لمدة عام، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس المنظمة في دورته الـ 236 في مونتريال بكندا.
ويأتي الاختيار تأكيدًا للدور الذي تقوم به المملكة في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وثقلها الإستراتيجي بين دول العالم في مجال الطيران المدني وصناعة النقل الجوي.
ويعكس هذا الاختيار ثقة المجلس بدور المملكة في دعم بناء قدرات الدول الأعضاء لرفع مستوى الامتثال في تنفيذ القواعد القياسية الدولية للطيران المدني بما يضمن سلامة وأمن واستدامة القطاع، كما يعكس الثقة العالمية بالكفاءات والكوادر السعودية.
يذكر أن مجلس الإيكاو يُعد الجهاز التنفيذي الدائم للمنظمة، ويضم 36 دولة منتخبة لثلاث سنوات، ويقوم بوضع السياسات العامة والميزانية ويتخذ القرارات بين دورات الجمعية العمومية.
وتندرج تحت مظلة المجلس عدة لجان منها لجنة التعاون الفني ودعم التنفيذ (TCC) وهي لجنة تُسدي المشورة للمجلس بشأن سياسات وبرامج التعاون الفني والمساعدة في بناء القدرات والتدريب.