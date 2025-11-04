اليوم.. انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياض 2025

3 آلاف رياضي يمثلون (57) دولةيشاركون في المنافسات
البلاد (الرياض)
تنطلق اليوم، منافسات النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياض 2025، التي تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من (7 إلى 27) نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من (3.000) رياضي ورياضية يمثلون (57) دولة، يتنافسون في (25) لعبة رياضية تُقام في خمسة مواقع رئيسة بمدينة الرياض، ويقام حفل الافتتاح الرسمي يوم الجمعة المقبل بميدان الجنادرية.
وتبدأ المنافسات اليوم، بلعبة كرة قدم الصالات في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث يلتقي المنتخب السعودي بنظيره الأوزبكي في المباراة الافتتاحية، تليها مواجهات ليبيا وأذربيجان، إيران والمغرب، وأفغانستان وطاجيكستان.
وتنطلق في اليوم ذاته منافسات الكرة الطائرة على ملاعب بوليفارد رياض سيتي، وتشهد مباراتي أذربيجان وطاجيكستان، وتركيا وإيران.
ويواصل الرياضيون المشاركون استعداداتهم لخوض المنافسات، وسط حرص اللجان المنظمة على تهيئة جميع المتطلبات الفنية والإدارية لضمان نجاح الدورة وتقديم تجربة مميزة للوفود المشاركة.
وتُعد قرية الرياضيين مركزًا متكاملًا للإقامة والتدريب، إذ تضم مرافق رياضية تبعد نحو خمس دقائق سيرًا على الأقدام من مقار الوفود.
وأكدت اللجنة المنظمة جاهزية مواقع المنافسات الخمسة، إذ يحتضن مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي مسابقات كرة اليد، وكرة قدم الصالات، والسباحة، وتُقام منافسات الرياضات الإلكترونية، وتنس الطاولة، والمصارعة، ورفع الأثقال، ورفع الأثقال (بار)، والووشو، والمبارزة، والكرة الطائرة في بوليفارد رياض سيتي، وتستضيف مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية مسابقات ألعاب القوى وألعاب القوى (بار) والجوجيتسو والجودو والكاراتيه والتايكوندو، وتُقام منافسات كرة السلة 3×3 والملاكمة والمواي تاي في المسار الرياضي، وتحتضن الجنادرية مسابقات الفروسية والدواثلون وسباقات الهجن.
من جانبه، زار صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة الرياض 2025، قرية الرياضيين في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، واطّلع سموه على مختلف مرافق القرية، كما استمع إلى شرح من اللجان العاملة حول الخطط التشغيلية وآلية العمل خلال فترة الدورة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص سموه على توفير بيئة مثالية للرياضيين وضمان تنظيم نسخة استثنائية تواكب مكانة الرياض عاصمةً للرياضة العالمية.