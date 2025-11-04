الإثارة تسيطر على منافسات نهائيات رابطة محترفات التنس في يومها الثالث 

محمد الجليحي (الرياض)

استكملت يوم أمس الاثنين 3 نوفمبر 2025م، منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس، التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية على التوالي في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وحفل اليوم الثالث من البطولة بأجواء تنافسية مليئة بالإثارة، بدأت بفوز الكازاخستانية إيلينا ريباكينا على البولندية إيغا شفيونتيك بمجموعتين مقابل مجموعة، بينما أحرزت الأمريكية أماندا أنيسيموفا فوزاً ثميناً على مواطنتها ماديسون كيز؛ بواقع مجموعتين مقابل مجموعة ضمن منافسات مسار “سيرينا ويليامز”.

من جانبها، أبدت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا رضاها عما قدمته في البطولة، بعد فوزها رغم تأخرها في النتيجة، مشيرة إلى تحسن أدائها في الإرسالات وتميزها في ردّات الفعل مع تقدم المباراة، مشيرة إلى أن

بطء إيقاع اللعب في البداية لم يمنعها من استعادة توازنها بسرعة، ما منحها الثقة والجرأة لحسم المواجهة لصالحها، متمنية مواصلة الأداء القوي حتى نهاية البطولة.

كما شهدت مجموعة “مارتينا نافراتيلوفا” منافسات قوية، حققت فيها التايوانية هسيه سي-وي واللاتفية يلينا أوستابينكو انتصارًا مستحقًا على الإيطاليتين جاسمين باوليني وسارة إيراني بمجموعتين نظيفتين، بينما انتصرت كل من الروسية فيرونيكا كاديرميتوفا والبلجيكية إليز ميرتينز على الأمريكية آسيا محمد والهولندية ديمي شورس بمجموعتين مقابل مجموعة.

وبعد نهاية اللقاء، أعربت اللاتفية يلينا أوستابينكو عن سعادتها بأدائها مع هسيه سي-وي، مؤكدة أن المباراة كانت صعبة أمام لاعبات متميزات، وأنهما حرصتا على اللعب بقوة ووضع المنافسات تحت الضغط طوال الوقت، مبينةً أن الثقة المتبادلة بينهما ساعدتهما على الحفاظ على التركيز، معربتين في الوقت ذاته عن سعادتهما بالتواجد في المملكة والدعم المميز من قبل الجمهور السعودي.

وتتجدد اليوم الثلاثاء، منافسات البطولة؛ إذ تسعى الأمريكية كوكو غوف -حاملة اللقب- لتحقيق الفوز عندما تلتقي الإيطالية جاسمين باوليني، فيما تمنّي البيلاروسية أرينا سابالينكا نفسها بمواصلة التألق عندما تواجه الأمريكية جيسيكا بيغولا ضمن مجموعة “ستيفاني غراف”.

كما تتواصل منافسات فئة الزوجي بمواجهتين ضمن مجموعة “ليزل هوبر”، حيث تلعب التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند ضد الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف، على أن تنازل الروسيتان ميرا أندريفا وديانا شنايدر نظيرتيهما البرازيلية لويسا ستيفاني والمجرية يميا بابوش.